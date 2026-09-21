تفاصيل خطة تشجير وتجميل محافظة الجيزة.. دعم الشوارع والميادين بالأشجار والنخيل والنباتات المزهرة ورفع كفاءة المساحات الخضراء

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطتها للتوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بمختلف المناطق، في إطار جهود تحسين المظهر العام للشوارع والميادين والارتقاء بجودة البيئة، من خلال زراعة الأشجار والنخيل والشجيرات والنباتات المزهرة، مع الاهتمام بأعمال الرعاية والصيانة الدورية.

تفاصيل خطة تشجير وتجميل محافظةالجيزة

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، استمرار جهود المحافظة في دعم أعمال التشجير والتجميل بمختلف الأحياء، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال وظهوره بالمظهر اللائق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشجير وتجميل شوارع وميادين الجيزة

وفي هذا الإطار، نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالتنسيق مع الأحياء، عددًا من أعمال التشجير والتجميل في مجموعة من الشوارع والميادين والمناطق، حيث شملت الأعمال الجزيرة الوسطى بشارع النيل الأبيض بميدان لبنان، إلى جانب دعم شارع ترسا بالمزروعات والنخيل والأشجار.

كما تضمنت الأعمال زراعة وتجميل عدد من الشوارع والميادين بنطاق حي الدقي، من بينها شوارع إيران والسودان والنيل والتحرير، وميدان الثورة وميدان الجمهورية وشارع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي بنطاق حي العجوزة.

تفاصيل خطة تشجير وتجميل محافظةالجيزة

زراعة الأشجار والشجيرات في عدة مناطق

وامتدت أعمال التشجير والتجميل إلى عدد من المناطق الأخرى، حيث جرى دعم منطقة تقاطع شارع أحمد عرابي مع الطريق الجديد بالمطار بنطاق حي المنيرة الغربية بالأشجار والشجيرات والنباتات المزهرة، إلى جانب تنفيذ أعمال بشارع خاتم المرسلين والأحواض الموجودة أمام المعهد العالي للفنون بنطاق حي العمرانية.

وشملت الأعمال كذلك المثلثات الواقعة أسفل محور عمرو بن العاص بنطاق حي الطالبية، إلى جانب تشجير محيط ترعة المريوطية، ضمن خطة المحافظة لزيادة المساحات الخضراء وتحسين المظهر العام للمناطق الواقعة في نطاق الأحياء.

تفاصيل خطة تشجير وتجميل محافظةالجيزة

تطوير المساحات الخضراء بجنوب الجيزة

وفي نطاق حي جنوب الجيزة، تضمنت الأعمال استكمال رفع النخيل الجاف واستبداله بنخيل جديد بشارع البحر الأعظم، فضلًا عن تجميل مثلث مطلع كوبري الدائري بالمنيب.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية استمرار أعمال التشجير والتجميل بمختلف المناطق، مع ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة والرعاية الدورية للنباتات والأشجار والنخيل، للحفاظ على الأعمال المنفذة وضمان استمرار ظهور الشوارع والميادين بالمظهر الحضاري اللائق.