زوجة الموسيقار محمد علي سليمان تكشف تطورات حالته الصحية.. خاص

كشفت زوجة الموسيقار محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام تطورات الحالة الصحية له بعد تعرضه الى أزمة صحية دخل على اثرها المستشفى.

وقالت زوجة الموسيقار محمد علي سليمان فى تصريح خاص لصدى البلد : انه خرج من العناية المركزة وانتقل الى غرفة عادية وحالته تتحسن كثيرا والاطباء يتابعون حالته باستمرار.

خالد سليمان يكشف تطورات حالة شقيقه

وقد كشف المؤلف الموسيقي والموزع خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، تطورات الحالة الصحية لوالدهما الموسيقار محمد علي سليمان بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ، مؤكدًا أنه غادر المستشفى ويواصل فترة التعافي داخل المنزل.

وقال خالد سليمان : «الحمد لله، هو بدأ يتحسن، والتحاليل المفروض تطلع ونطمن إن شاء الله ونظبط الأدوية».

وأوضح أن والده ما زال يعاني من بعض المشكلات الصحية، لكنه بدأ في التحسن ، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

خالد سليمان يرد على ما تردد بشأن تكفل شقيقته انغام بتكاليف علاج والدها.

وعن ما تردد بشأن تكفل الفنانة أنغام بكامل تكاليف علاج والدها، أبدى خالد سليمان استياءه من تداول مثل هذه التفاصيل، مؤكدًا أنها أمور تخص الأسرة ولا ينبغي التدخل فيها ، معلقا: «دى خصوصيات وكلام مينفعش الناس تتدخل في داخليات بيوت الناس إذا كان مين بيتكفل ولا لأ».