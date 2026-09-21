قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 4 عناصر إجرامية خلال مداهمات أمنية وضبط مخدرات بـ 102 مليون جنيه
هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو
حصر المباني غير المستغلة التابعة لوزارة التربية والتعليم ورفع كفاءتها
وزير الكهرباء بتابع خطة تأمين الشبكة ومواجهة زيادة الأحمال واستيعاب الطاقة المتجددة
إسرائيل تعترف.. أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية
رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة
أقوى رجلين في العالم وجها لوجه.. هل تصبح تايوان ثمن صفقة ترامب والرئيس الصيني ؟
السفير الياباني: خط الأنفاق الرابع سيكون محور تعاوننا مع مصر خلال السنوات المقبلة
محمد بن سلمان يطلق إكزوبوت.. أول سيارة من إنتاج سير السعودية
مؤتمر الإسكندرية يطرح 3 محاور لتعزيز الهوية الوطنية
خدمة الدين تلتهم 46% من الموازنة.. ومطالب برلمانية بزيادة المعاشات
الداخلية العراقية: تسجيل 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ينعى العالم الجليل الشيخ محمد عزي بن محمد محسن

لقاء سابق يجمع الوزير بالراحل
لقاء سابق يجمع الوزير بالراحل
عبد الرحمن محمد

 نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، العالم الجليل الشيخ محمد عزي بن محمد محسن بن مأمون القادري النقشبندي الشافعي الأزهري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم في لومبوك بإندونيسيا، بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والتربية والتزكية وخدمة الناس.

وأكد وزير الأوقاف أن رحيل الشيخ محمد عزي يمثل فقدًا لعالم جليل، ورجل من رجال العلم والتربية، وأحد المخلصين في خدمة العلم وأهله، مشيرًا إلى ما جمعهما من صلة عميقة بالمودة والأخوة، تجاوزت حدود العلاقة العلمية إلى صلة إنسانية وأسرية وثيقة، جعلت من هذه العلاقة نموذجًا لما يمكن أن يصنعه العلم من جسور راسخة بين القلوب والشعوب.

واستحضر الوزير للفقيد الكريم محبته الصادقة للأزهر الشريف، ووفاءه لرسالته، وحرصه على نشر العلم ونفع الناس، مؤكدًا أن أثره الطيب سيظل باقيًا في تلاميذه وأسرته ومحبيه، وفي مسيرة الصلات العلمية والإنسانية الممتدة بين مصر وإندونيسيا.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى ابنه الكريم الشيخ أحمد عزيزي بن محمد عزي، وأسرة الفقيد الكريمة، وتلاميذه ومحبيه، وإلى العلماء وطلاب العلم في إندونيسيا، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يكرم نزله، ويرفع درجته في المهديين، ويجزيه عن علمه وتعليمه وخدمته للناس خير الجزاء، وأن يربط على قلوب أهله وتلاميذه ومحبيه، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾.

وزير الأوقاف العالم الجليل الشيخ محمد عزي أسامة الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

محمود يحيي

مخرج "اختيار مريم" يعلن إضرابه عن الطعام للمرة الثانية.. تفاصيل

محمد علي سليمان

زوجة الموسيقار محمد علي سليمان تكشف تطورات حالته الصحية.. خاص

مهرجان الجونة السينمائي

الجونة السينمائي.. فتح باب التقديم لمسابقة عيش للأفلام القصيرة حول الأمن الغذائي

بالصور

باللون الأسود.. نسرين أمين تثير الجدل بفستان لافت

نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت

لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد