10.2 % ارتفاعًا في عائدات صادرات أوغندا على أساس سنوي في يوليو

ارتفعت عائدات صادرات أوغندا بنسبة 10.2% على أساس سنوي في يوليو الماضي، بدعم من زيادة شحنات عدد من السلع، من بينها الذهب والكاكاو والزهور.

وأوضح تقرير وزارة المالية الأوغندية، اليوم الاثنين، أن عائدات الصادرات ارتفعت إلى 1.40 مليار دولار في يوليو مقارنة مع 1.27 مليار دولار في الشهر ذاته العام الماضي. وقد تساعد هذه الزيادة في عائدات الصادرات على تخفيف الضغوط على العملة المحلية "الشلن" الأوغندي، الذي تراجع أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة.

وأرجعت الوزارة الزيادة في حصيلة الصادرات بشكل رئيسي إلى ارتفاع العائدات من شحنات مجموعة من السلع من بينها الذهب والكاكاو والزهور والذرة وغيرها، حيث قفزت قيمة صادرات الذهب بنسبة 35% إلى 788.45 مليون دولار في يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة أن ارتفاع عائدات الذهب جاء نتيجة زيادة كميات التصدير، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، في ظل زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.

وتُعد أوغندا مركزًا إقليميًا لمعالجة الذهب، فيما يمثل الذهب والقهوة المصدرين الرئيسيين للنقد الأجنبي في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا.