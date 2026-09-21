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السفير الياباني: خط الأنفاق الرابع سيكون محور تعاوننا مع مصر خلال السنوات المقبلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير الياباني: خط الأنفاق الرابع سيكون محور تعاوننا مع مصر خلال السنوات المقبلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد السفير الياباني لدى مصر إيواي فوميو، أن سياسة التعاون التنموي بين مصر واليابان يتم وضعها بالتشاور الوثيق مع الحكومة المصرية، وترتكز على أربع أولويات رئيسية، تشمل التنمية الاقتصادية المستدامة، والشمول الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، والاستقرار الإقليمي.

وأوضح السفير الياباني، خلال لقاء ببرنامج «العالم شرقًا» الذي تقدمه الدكتورة منى شكر عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروعات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية تأتي على رأس اهتمامات التعاون بين البلدين.

وأشار إيواي فوميو إلى أن الخط الرابع لمترو الأنفاق سيكون محورًا أساسيًا للتعاون بين مصر واليابان خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن المشروع سيربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن الخط الرابع لمترو الأنفاق سيصبح، عند اكتماله، أطول خط مترو في قارة أفريقيا، بما يعكس أهمية المشروع في دعم وتطوير منظومة النقل والبنية التحتية في مصر.

وفي القطاع الصحي، أعرب السفير الياباني عن فخر بلاده بالشراكة مع مصر في دعم وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمراحلها المختلفة حتى عام 2030.

وأوضح أن اليابان تعد من أبرز المساهمين في مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال تقديم الدعم المالي والتعاون الفني، بما يدعم جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

السفير الياباني لدى مصر إيواي فوميو التعاون التنموي

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