متعلقة بيه.. أب يرافق طفلته للمدرسة على دراجة بسيطة وسط أجواء مبهجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفت أنظار المتابعين، ظهر خلاله أب يقود دراجة في أحد شوارع القاهرة، بينما جلست طفلته الصغيرة خلفه على كرسي الدراجة، واحتضنته أثناء عودتها من المدرسة.

وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تجلس خلف والدها، وتحيط به بذراعيها في مشهد عفوي مليء بالدفء والمشاعر الأسرية، بينما واصل الأب قيادة الدراجة في طريق العودة إلى المنزل.

وأثار المشهد تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم باللقطة البسيطة التي عكست مشاعر الحب والأمان التي تجمع الطفلة بوالدها.

وجاء تداول الفيديو على نطاق واسع، بعدما لفتت براءة الطفلة وطريقة احتضانها لوالدها أنظار المتابعين، لتتحول اللحظة اليومية العفوية إلى مشهد حاز اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.