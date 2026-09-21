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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيحط مسامير تحت عربيتي.. شخص يستغيث بعد تعدي جاره على سيارته: إنسان مؤذي وحاقد

السيارة
السيارة
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة أثارت حالة من الجدل، بعدما ظهر خلاله شخص وهو يعبث أسفل إحدى السيارات ويضع أشياء أمام إطاراتها، قبل أن يستغيث صاحب السيارة بوزارة الداخلية.

وأظهر الفيديو شخصًا يقترب من السيارة ويقوم بالعبث أسفلها، مع وضع أشياء أمام إطاراتها، فيما ظهر لاحقًا صاحب السيارة وهو يعرض الإطارات الخاصة بها، والتي بدت وبها عدد من المسامير.

بيحط مسامير تحت عربيتي

وقال صاحب السيارة خلال الفيديو: «بيحط مسامير تحت عربيتي.. مش عارف ده حقد ولا اذي ولا إيه بالظبط؟»، معبرًا عن استيائه مما حدث، وموجهًا استغاثة إلى وزارة الداخلية للتدخل وكشف ملابسات الواقعة.

استغاثة

وأشار الشخص المتضرر، خلال حديثه، إلى أن ما حدث جاء على خلفية تعدٍ من أحد جيرانه على سيارته، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ومحاسبة المسؤول عنها حال ثبوت ارتكابه لها.

وأثار الفيديو تفاعلًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بكشف حقيقة الواقعة والتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة تفاصيل الواقعة أو هوية الشخص الظاهر في الفيديو، فيما تظل ملابسات الحادث محل فحص من الجهات المختصة.

مسامير سيارة جاره تعدي علي عربيته

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