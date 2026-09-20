إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجتين بالمحلة.. صور

شهدت منطقة محب بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجتين بمنطقة محب بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

رواية شهود عيان



وأفاد شهود عيان أن عدد مصابين بلغ نحو 5 أشخاص بينهم قائد سيارة وآخرين من المارة ورواد الدراجات النارية، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.