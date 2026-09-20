السعودية تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول في سلطات الاحتلال ومستوطنين

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، والذي يُعد انتهاكًا صارخًا واستفزازًا للمسلمين حول العالم.

وقالت الوزارة السعودية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" ، " إن المملكة تجدد رفضها القاطع للممارسات الاستفزازية وأعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كل تلك الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".