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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع عالميا ومحليا .. سعر الحديد اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026

سعر الحديد عالميا ومحليا
سعر الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

شهدت أسواق المواد الخام ومنتجات الصلب العالمية موجة من الارتفاعات الملحوظة خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2026، حيث سجلت أسعار الخردة والبيلت وحديد التسليح تحسناً مستمراً، بالتزامن مع صعود في منتجات الصلب المسطح، بينما حافظ خام الحديد على استقراره وفقًا لبيانات سوق الصلب العالمية.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026.


تحركات أسعار خردة الحديد وخام الحديد
سجلت خردة HMS 1&2 (بنسبة 80:20) في السوق التركي، منشأ الولايات المتحدة (CFR)، زيادة قدرها 8 دولارات للطن على أساس أسبوعي، ليستقر السعر عند 398 دولاراً للطن. 

وفي المقابل، اتسم سوق خام الحديد بالثبات، حيث استقر سعر خام الحديد بنسبة 62% (أستراليا CFR) عند مستوى 99 دولاراً للطن، دون أي تغيير عن الأسبوع الماضي.


 تطورات أسعار البيلت في الأسواق العالمية
واصلت أسعار البيلت تسجيل ارتفاعات في أغلب الأسواق الرئيسية، وجاءت التفاصيل كالتالي:
البيلت الروسي (FOB):ارتفع بمقدار 5 دولارات ليصل إلى نطاق 470–480 دولاراً للطن.
البيلت التركي (مستورد من دول CIS - CFR):سجل زيادة قدرها 10 دولارات ليصل إلى 525–535 دولاراً للطن.
البيلت الصيني (FOB): كان الاستثناء الوحيد بتراجع طفيف قدره 5 دولارات، ليصل إلى نطاق 465–470 دولاراً للطن.

قفزة في أسعار المنتجات الطويلة وحديد التسليح
حققت المنتجات الطويلة أعلى معدلات نمو خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفعت أسعار حديد التسليح التركي (FOB) بمقدار 20 دولاراً للطن، لتتراوح ما بين 630–650 دولاراً للطن. 

أما لفائف الأسلاك التركية (FOB)، فقد سجلت القفزة الأكبر بزيادة بلغت 45 دولاراً للطن، لتصل إلى مستويات 660–670 دولاراً للطن.

أسعار الصلب المسطح واللفائف
لم تكن منتجات الصلب المسطح بمعزل عن هذا الصعود، حيث ارتفع سعر اللفائف المدرفلة على الساخن الروسية (FOB) بمقدار 3 دولارات ليصل إلى 505–510 دولارات للطن.

و زاد سعر اللفائف المدرفلة على البارد (سماكة 1 مم) من الصين (FOB) بمقدار 10 دولارات، ليصل إلى 660–670 دولاراً للطن.

وتؤكد حركة الأسعار خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر وجود اتجاه صعودي واسع يطال معظم أسواق منتجات الصلب، لا سيما الخردة والبيلت وحديد التسليح ولفائف الأسلاك، في حين تظل الزيادات في الصلب المسطح محدودة، مع استقرار تام في أسعار خام الحديد.

أسعار الحديد المحلية اليوم الإثنين في مصر

ارتفعت سعر طن الحديد الاستثماري لنحو 38590 جنيها، محققاً زيادة بنسبة 2.39% ما يعادل 899.09 جنيه مقارنة بالأسعار السابقة.


 أسعار مصانع الحديد 

-سجل سعر حديد عز 40.157 ألف جنيه للطن.

-قادت مصنع بشاي للصلب قائمة الأسعار بـ 39956 جنيهًا للطن، تليها حديد العتال عند 39500 جنيه. 

-وسجل كل من حديد المراكبي والمصريين المستوى ذاته عند 39400 جنيه للطن.

-بينما بلغت أسعار مصنع الكومي حوالي 38500 جنيه للطن الواحد. 

-سجل حديد مصر ستيل أدني سعرا  عند 37500 جنيه للطن.

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