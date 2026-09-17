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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

مواد البناء
مواد البناء
ولاء عبد الكريم

 

استقرت أسعار الحديد والأسمنت  في السوق المحلية اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، مع استمرار تفاوت الأسعار بين الشركات المنتجة، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تحركات متفاوتة في أسعار الخامات والمنتجات النهائية.

وجاءت أسعار الحديد في عدد من الشركات وفق أحدث الأسعار المعلنة كالتالي:

  • حديد عز: 40,800 جنيه للطن.
  • حديد بشاي: 39,956 جنيهًا للطن.
  • حديد العتال: 39,500 جنيه للطن.
  • حديد المراكبي: 39,400 جنيه للطن.
  • حديد المصريين: 39,400 جنيه للطن.
  • حديد الكومي: 38,500 جنيه للطن.
  • مصر ستيل: 37,500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

واصلت أسعار الأسمنت استقرارها النسبي في السوق المحلية، مع اختلاف مستويات الأسعار وفقًا لنوع المنتج والشركة المنتجة.

  • الأسمنت الرمادي: نحو 3,947 جنيهًا للطن.
  • أسمنت الفهد: نحو 3,980 جنيهًا للطن.
  • أسمنت السويس: نحو 3,850 جنيهًا للطن.

وتتفاوت أسعار الأسمنت من شركة إلى أخرى وفقًا لنوع الأسمنت وتكاليف الإنتاج والتوزيع.

أسعار الجبس اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

شهدت أسعار الجبس استقرارًا نسبيًا عند المستويات المسجلة خلال الأيام الأخيرة، مع تفاوت واضح بين الشركات المنتجة.

  • جبس الدولية: بين 2,050 و2,100 جنيه للطن.
  • جبسينا «سيناء»: بين 2,050 و2,100 جنيه للطن.
  • جبس السويس: بين 2,000 و2,050 جنيهًا للطن.
  • نجوم سيناء «المعمار»: بين 1,900 و1,950 جنيهًا للطن.
  • جبس البلاح: نحو 1,850 جنيهًا للطن.
  • جبس العامرية: نحو 2,000 جنيه للطن.
  • إيكوبات «مصر سيناء»: نحو 2,050 جنيهًا للطن.

أسعار الطوب اليوم في مصر

استقرت أسعار الطوب في الأسواق المحلية وفق أحدث قائمة متاحة، مع اختلاف السعر بحسب النوع والمقاس.

وسجلت أسعار الطوب الأحمر والأسمنتي:

  • الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سم: نحو 1,500 جنيه للألف طوبة.
  • الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سم: نحو 6,200 جنيه للألف طوبة.
  • الطوب الأحمر الطفلي المثقب 25×12×6.5 سم: نحو 1,000 جنيه للألف طوبة.
  • الطوب الأحمر الرملي الوردي 25×12×6 سم: نحو 3,135 جنيهًا للألف طوبة.
  • الطوب الأحمر الرملي الخفيف 60×20×20 سم: نحو 1,880 جنيهًا.

أسعار الزلط اليوم في الأسواق

وسجلت أسعار الزلط مستويات متفاوتة وفقًا للنوع، وجاءت الأسعار  كالتالي:

  • زلط فينو: بين 285 و300 جنيه للمتر المكعب.
  • الزلط الكبير: بين 240 و260 جنيهًا للمتر المكعب.
  • مكعب الزلط: نحو 250 جنيهًا.
  • زلط السن: نحو 225 جنيهًا للمتر المكعب.

أسعار الحديد عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار خامات ومنتجات الحديد تحركات متفاوتة خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر، إذ سجل خردة HMS 1&2 أمريكية المنشأ في تركيا نحو 390 دولارًا للطن تسليم CFR، بزيادة 10 دولارات على أساس أسبوعي.

وسجل خام الحديد تركيز 62% نحو 99 دولارًا للطن تسليم CFR من أستراليا، متراجعًا بنحو دولار واحد، بينما بلغ سعر البليت الروسي بين 465 و475 دولارًا للطن FOB، بزيادة 5 دولارات.

كما تراوح سعر البليت الصيني بين 470 و475 دولارًا للطن FOB، فيما سجل البليت التركي من منشأ دول الكومنولث المستقلة بين 515 و525 دولارًا للطن CFR.

أما حديد التسليح التركي فسجل نحو 610 إلى 630 دولارًا للطن FOB، بزيادة 18 دولارًا على أساس أسبوعي، بينما بلغ سعر لفائف الأسلاك التركية المستوى نفسه تقريبًا، بزيادة 8 دولارات.

وفي المنتجات المسطحة، استقر سعر لفائف الصلب المدرفلة على الساخن الروسية عند 500 إلى 510 دولارات للطن FOB، بينما ارتفع سعر الصلب الصيني المدرفل على البارد بسماكة 1 ملليمتر إلى نحو 550 إلى 560 دولارًا للطن FOB.

وتعكس هذه التحركات استمرار التفاوت بين أسواق الخامات والمنتجات النهائية عالميًا، بالتزامن مع استقرار نسبي في عدد من أسعار مواد البناء داخل السوق المصرية.

الحديد الأسمنت مواد البناء

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