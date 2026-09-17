جثة سيدة سقطت من علو تثير الذعر ببدر.. وتحريات مكثفة لكشف اللغز

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف ملابسات مصرع سيدة، إثر سقوطها من الطابق السادس داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بدر.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من قسم شرطة بدر، يفيد بسقوط سيدة من علو داخل عقار بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، برئاسة الرائد محمد سالم، معاون مباحث قسم شرطة بدر، لإجراء الفحوصات اللازمة ومعاينة موقع الحادث.

وبتوجيهات اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث يعمل رجال المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، للوقوف على تفاصيل ما حدث.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة نقل الجثمان إلى المشرحة لتوقيع الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة، كما أمرت باستعجال تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.