قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة أسرية في طنطا.. حريق بسبب ماس كهربائي يودي بحياة 3 أطفال ويصيب أمهم باختناق داخل شقتهم بالغربية| تفاصيل
الإحصاء يصدر «اللمحة الإحصائية مصر 2026» بأحدث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة
أمي بتموت ومحتاجة تتنقل القاهرة.. القصة الكاملة لاستغاثة شاب من البحيرة لعلاج والدته
لحظة تعرّض المطربة المغربية «جنا» لمحاولة اعتداء على طريق بالمنوفية | شاهد
تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها.. معا نكافح الاحتيال
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس
بمشاركة هيثم دبور .. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة
رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ بنتايج
البورصة تربح 37 مليار جنيه بمستهل تعاملات الخميس.. وارتفاع جماعي للمؤشرات
محمود أبو بيه: زراعة 60 ألف شجرة و800 ألف نبتة ضمن خطة تخضير القاهرة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات السنغافورية فرص التوسع وزيادة الاستثمارات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جثة سيدة سقطت من علو تثير الذعر ببدر.. وتحريات مكثفة لكشف اللغز

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف ملابسات مصرع سيدة، إثر سقوطها من الطابق السادس داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بدر.

تفاصيل الواقعة 

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من قسم شرطة بدر، يفيد بسقوط سيدة من علو داخل عقار بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، برئاسة الرائد محمد سالم، معاون مباحث قسم شرطة بدر، لإجراء الفحوصات اللازمة ومعاينة موقع الحادث.

وبتوجيهات اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث يعمل رجال المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، للوقوف على تفاصيل ما حدث.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة نقل الجثمان إلى المشرحة لتوقيع الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة، كما أمرت باستعجال تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

الداخلية الأجهزة الأمنية سقوط سيدة سقوط سيدة من علو بمدينة بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

بيزيرا

أعضاء الزمالك يكشفون مفاجأة.. بيع بيزيرا قرار فردي من حسين لبيب

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

ترشيحاتنا

قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

قاعدة عسكرية أمريكية - أرشيفية

مسؤول أمريكي: قواعدنا في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار جسيمة وإصلاحها سيستغرق عقوداً

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يرحب بانضمام تيمور الشرقية كعضو جديد

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يرحب بانضمام تيمور الشرقية كعضو جديد

بالصور

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد