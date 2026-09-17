شريف فتحي يبحث مع وزير السياحة القبرصي تعزيز التعاون ودفع الحركة السياحية إلى مصر

خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في فعاليات معرض IFTM Top Resa 2026، التقى،شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كوستاس كوميس (Kostas Koumis) وزير السياحة القبرصي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين ودفع المزيد من حركة السياحة الوافدة لمصر من قبرص.

مصر وقبرص

وخلال اللقاء أكد الوزيران على عمق العلاقات المتميزة بين مصر وقبرص في العديد من المجالات،

وحرصهما على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة.

وتناول اللقاء بحث فرص ومجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارتي السياحة في البلدين، بهدف دفع أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في المجال السياحي، والتنسيق بين الجانبين لوضع أطر وخطط مستقبلية للتعاون السياحي.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على إشراك القطاع الخاص في البلدين في إعداد ووضع الخطط والبرامج السياحية المشتركة، والعمل على تسويقها والترويج لها في مختلف الأسواق السياحية.

