الصحة تبحث دور المبادرات الرئاسية في تعزيز رعاية كبار السن

شاركت وزارة الصحة والسكان في جلسة علمية بعنوان «تحسين جودة الرعاية الصحية لكبار السن: دور المبادرة الرئاسية للرعاية الصحية لكبار السن»، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض EGY Health 2026، بحضور نخبة من المتخصصين في مجالات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الجلسة سلطت الضوء على أهمية بناء منظومة متكاملة لرعاية كبار السن ترتكز على الوقاية والكشف المبكر والمتابعة المستمرة، بما يسهم في اكتشاف عوامل الخطورة والأمراض المزمنة في مراحلها الأولى، ويحافظ على جودة حياتهم واستقلاليتهم وكرامتهم.

تعزيز الاكتشاف المبكر والمتابعة الصحية

واستعرضت الدكتورة منى خليفة مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية أهداف المبادرة الرئاسية والخدمات والفحوصات التي توفرها للمستفيدين ودورها في تعزيز الاكتشاف المبكر والمتابعة الصحية لهذه الفئة.

كما ناقش الدكتور باسم ظريف أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب القومي ورئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب والأوعية الدموية أهمية الفحوصات المتعلقة بعوامل الخطورة وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن، بما يشمل متابعة ضغط الدم ومستويات السكر والدهون ووظائف الكلى وقياس الهيموجلوبين وإجراء رسم القلب، مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى تقييم إضافي إلى الجهات المختصة.

وتطرقت الدكتورة ضحى مصطفى الصيرفي أستاذ الطب النفسي وطب نفس المسنين إلى أهمية الصحة النفسية والقدرات الإدراكية، ودور الكشف المبكر عن اضطرابات الذاكرة والضعف الإدراكي، إلى جانب تعزيز وعي الأسرة بالعلامات التي تستدعي التقييم الطبي المتخصص. كما أكدت الدكتورة أسماء عطا من الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي أهمية التكامل بين المنظومتين الصحية والاجتماعية ودور التعاون بين الجهات المعنية في دعم كبار السن، بما في ذلك المقيمين بدور الرعاية.

وخلصت الجلسة إلى أن رعاية كبار السن منظومة شاملة تتجاوز علاج الأمراض لتشمل الوقاية والكشف المبكر والرعاية الصحية والنفسية والدعم الاجتماعي، بما يعزز فرص تمتعهم بحياة أكثر صحة وكرامة وأمانًا.