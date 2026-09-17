قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في واقعتين منفصلتين.. السجن المُشدّد 12 سنة لسائق توك توك تحرّش بطالبة جامعية وربة منزل بسوهاج
بعد اتهامه بالاستيلاء على 160 مليون جنيه.. ضبط مستريح تونا الجبل بالمنيا في الإسكندرية
شريف فتحي يبحث مع وزير السياحة القبرصي تعزيز التعاون ودفع الحركة السياحية إلى مصر
زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له في أزمته الصحية
الجو نار انهارده .. تحذير من طقس اليوم والمنخفض «الهندي» يُلطّف الأجواء غدًا
بعد منع حزب «يابلوكو» من خوض الانتخابات البرلمانية.. انتخابات روسيا بلا معارضة حقيقية |تفاصيل
روسيا تقصف مصنع «زابوروجستال» للمعادن في مقاطعة زابوروجيه
غير تابع للمدرسة.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة 17 طالبًا في إنقلاب أتوبيس بالشروق
جامعة بنها ضمن الـ 300 الأفضل عالميا في 5 تخصصات بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2026
شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام غزل المحلة
احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري
مصادر: حالات طلاب حادث اتوبيس مدرسة سان جون الدولية "مستقرة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار بعد قرار بنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار بعد قرار بنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار بعد قرار بنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة
أ ش أ

 واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار، بعدما رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، مع إشارته إلى إمكانية تنفيذ زيادة أخرى قبل نهاية العام.

وتداول الذهب قرب 4,270 دولارًا للأوقية، بعدما تراجع بنحو 2% خلال الجلسات الثلاث السابقة، مع استعداد المستثمرين للقرار الذي كان متوقعًا على نطاق واسع. وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس.

ورفع الفيدرالي توقعاته لمستوى الفائدة بنهاية عام 2026، إذ بلغ متوسط توقعات أعضاء اللجنة 4.1% مقارنة بـ3.8% في التوقعات السابقة، ما يعكس استمرار التوجه نحو تشديد السياسة النقدية.

واستقبلت الأسواق توجيهات الفيدرالي باعتبارها أكثر تشددًا، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف آجال الاستحقاق، بينما ارتفع الدولار. وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة عادةً على الذهب، نظرًا إلى أن المعدن لا يدر عائدًا لحائزيه.

وأكد رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خلال المؤتمر الصحفي عقب القرار، استمرار المخاطر التي يمثلها التضخم للاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن العديد من فئات السلع والخدمات تسجل زيادات سنوية في الأسعار تتجاوز 3% على أساس ستة أشهر و12 شهرًا.

وجاء قرار رفع الفائدة رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض تكاليف الاقتراض، إذ هدد مؤخرًا بتصعيد حربه التجارية إذا لم يقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

وقال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون عند 1% أو أقل، لكنه لم يوجه انتقادات مباشرة إلى وارش.

وتزامن ذلك مع صدور بيانات الأسبوع الماضي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال أغسطس بوتيرة تجاوزت التوقعات، ما عزز المخاوف من اتساع نطاق ضغوط الأسعار، بعيدًا عن التأثيرات المؤقتة للرسوم الجمركية والحرب في إيران على تكاليف الطاقة.

وتراجع النفط مع ظهور مؤشرات على انحسار ضغوط الإمدادات وتسعى السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب الشرق-الغرب المتضرر خلال أيام، على أن تعود العمليات إلى طاقتها الكاملة خلال نحو ستة أسابيع، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وسجل الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.2% إلى 4,273.82 دولارًا للأوقية، وارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 63.28 دولارًا للأوقية، بينما سجل البلاتين والبلاديوم مكاسب طفيفة.

واستقر مؤشر بلومبرج للدولار الفوري، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% خلال الجلسة السابقة.

أسعار الذهب ارتفاع الدولار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

ياسر إبراهيم ومحمد هانى

رفض تغيير موقفه.. الأهلي يجمد مفاوضات التجديد مع هاني وياسر إبراهيم

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. خريطة التطوير وتفاصيل عودة الزوار

موعد انتهاء الصيف

مؤشرات طقس 2026.. موعد انتهاء الصيف وبداية فصل الخريف في مصر

مخالفات المرور

معرفة المخالفات المرورية 2026.. خطوات الاستعلام الإلكتروني والتظلم الفوري

بالصور

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل التونة القطع في المنزل

طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد