الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار بعد قرار بنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة

واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار، بعدما رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، مع إشارته إلى إمكانية تنفيذ زيادة أخرى قبل نهاية العام.

وتداول الذهب قرب 4,270 دولارًا للأوقية، بعدما تراجع بنحو 2% خلال الجلسات الثلاث السابقة، مع استعداد المستثمرين للقرار الذي كان متوقعًا على نطاق واسع. وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس.

ورفع الفيدرالي توقعاته لمستوى الفائدة بنهاية عام 2026، إذ بلغ متوسط توقعات أعضاء اللجنة 4.1% مقارنة بـ3.8% في التوقعات السابقة، ما يعكس استمرار التوجه نحو تشديد السياسة النقدية.

واستقبلت الأسواق توجيهات الفيدرالي باعتبارها أكثر تشددًا، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مختلف آجال الاستحقاق، بينما ارتفع الدولار. وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة عادةً على الذهب، نظرًا إلى أن المعدن لا يدر عائدًا لحائزيه.

وأكد رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خلال المؤتمر الصحفي عقب القرار، استمرار المخاطر التي يمثلها التضخم للاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن العديد من فئات السلع والخدمات تسجل زيادات سنوية في الأسعار تتجاوز 3% على أساس ستة أشهر و12 شهرًا.

وجاء قرار رفع الفائدة رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض تكاليف الاقتراض، إذ هدد مؤخرًا بتصعيد حربه التجارية إذا لم يقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

وقال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تكون عند 1% أو أقل، لكنه لم يوجه انتقادات مباشرة إلى وارش.

وتزامن ذلك مع صدور بيانات الأسبوع الماضي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال أغسطس بوتيرة تجاوزت التوقعات، ما عزز المخاوف من اتساع نطاق ضغوط الأسعار، بعيدًا عن التأثيرات المؤقتة للرسوم الجمركية والحرب في إيران على تكاليف الطاقة.

وتراجع النفط مع ظهور مؤشرات على انحسار ضغوط الإمدادات وتسعى السعودية إلى إعادة تشغيل نحو نصف الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب الشرق-الغرب المتضرر خلال أيام، على أن تعود العمليات إلى طاقتها الكاملة خلال نحو ستة أسابيع، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وسجل الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.2% إلى 4,273.82 دولارًا للأوقية، وارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 63.28 دولارًا للأوقية، بينما سجل البلاتين والبلاديوم مكاسب طفيفة.

واستقر مؤشر بلومبرج للدولار الفوري، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% خلال الجلسة السابقة.