قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في واقعتين منفصلتين.. السجن المُشدّد 12 سنة لسائق توك توك تحرّش بطالبة جامعية وربة منزل بسوهاج
بعد اتهامه بالاستيلاء على 160 مليون جنيه.. ضبط مستريح تونا الجبل بالمنيا في الإسكندرية
شريف فتحي يبحث مع وزير السياحة القبرصي تعزيز التعاون ودفع الحركة السياحية إلى مصر
زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له في أزمته الصحية
الجو نار انهارده .. تحذير من طقس اليوم والمنخفض «الهندي» يُلطّف الأجواء غدًا
بعد منع حزب «يابلوكو» من خوض الانتخابات البرلمانية.. انتخابات روسيا بلا معارضة حقيقية |تفاصيل
روسيا تقصف مصنع «زابوروجستال» للمعادن في مقاطعة زابوروجيه
غير تابع للمدرسة.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة 17 طالبًا في إنقلاب أتوبيس بالشروق
جامعة بنها ضمن الـ 300 الأفضل عالميا في 5 تخصصات بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2026
شوبير يعلق على فوز الزمالك أمام غزل المحلة
احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري
مصادر: حالات طلاب حادث اتوبيس مدرسة سان جون الدولية "مستقرة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي؟.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أثار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تساؤلات حول انعكاساته على الاقتصاد العالمي، ومدى تأثيره في توجهات البنوك المركزية، ومن بينها البنك المركزي المصري. وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي كريم العمدة أن تحركات السياسة النقدية لا تعتمد بالضرورة على قرارات الفيدرالي، وإنما ترتبط بالظروف الاقتصادية المحلية، وعلى رأسها معدلات التضخم.

رفع الفائدة الأمريكية.. قرار متوقع من الأسواق

قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان متوقعًا من جانب الأسواق والمستثمرين، ولم يمثل مفاجأة على صعيد التوقعات الاقتصادية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب وحياة مقطوف، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرارات البنوك المركزية يجب أن تستند إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم، باعتبارها أحد المحددات الرئيسية لاتجاه السياسة النقدية.

التضخم الأمريكي يدفع الفيدرالي نحو التشدد النقدي

وأشار العمدة إلى أن تجاوز معدلات التضخم في الولايات المتحدة المستوى المستهدف من جانب الاحتياطي الفيدرالي أسهم في توجهه نحو اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وأضاف أن قرارات الفائدة الأمريكية لا تقتصر آثارها على الاقتصاد المحلي، بل تمتد إلى الأسواق العالمية، من خلال تأثيرها في حركة المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال بين الدول، فضلًا عن انعكاساتها على العملات والأصول الاستثمارية.

الدولار والسندات الأمريكية في مواجهة تحركات الذهب

وأوضح الخبير الاقتصادي أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية يعزز جاذبية الدولار والأصول المقومة به، وعلى رأسها السندات وأذون الخزانة الأمريكية، نظرًا إلى العوائد التي توفرها للمستثمرين.

ولفت إلى أن هذه التطورات قد تفرض ضغوطًا على أسعار الذهب، موضحًا أن الدولار والأصول ذات العائد يوفران دخلًا استثماريًا، بينما لا يدر الذهب عائدًا مباشرًا، ما قد يؤثر في قرارات المستثمرين وتوجهاتهم.

الأموال الساخنة.. انعكاسات محتملة على الاقتصاد المصري

وأكد العمدة أن حركة الأموال الساخنة تمثل أحد أبرز أوجه تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى احتمالية حدوث تخارج جزئي لبعض الاستثمارات من السوق المصرية نحو الولايات المتحدة.

ومع ذلك، استبعد الخبير الاقتصادي أن يكون حجم التأثير كبيرًا، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية واقترابها من مستويات مرتفعة، وهو ما قد يدعم جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين.

هل يحتاج البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة؟

وفيما يتعلق باحتمالية رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، أكد كريم العمدة أن البنك المركزي لا يحتاج بالضرورة إلى اتخاذ قرار مماثل، مشددًا على ضرورة أن تستند السياسة النقدية إلى المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وأوضح أن معدلات التضخم في مصر يجب أن تكون العامل الأساسي في تحديد اتجاه أسعار الفائدة، إلى جانب متابعة تطورات الاقتصاد واستقرار عدد من مؤشراته، مؤكدًا أن قرارات البنك المركزي لا ينبغي أن ترتبط تلقائيًا بتحركات الفيدرالي الأمريكي.

السياسة النقدية المصرية بين التضخم والاستقرار الاقتصادي

وتشير تصريحات الخبير الاقتصادي إلى أهمية تقييم الظروف الاقتصادية المحلية عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة، خاصة في ظل اختلاف معدلات التضخم والأوضاع المالية بين الاقتصادات.

ويظل تحديد اتجاه السياسة النقدية المصرية مرتبطًا بتقييم البنك المركزي لمعدلات التضخم، وتطورات الأسواق المالية، وحركة رؤوس الأموال، إلى جانب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في قراراته.

الاقتصاد العالمي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

ياسر إبراهيم ومحمد هانى

رفض تغيير موقفه.. الأهلي يجمد مفاوضات التجديد مع هاني وياسر إبراهيم

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

علي محمود وحسام حسن

الفرصة قدامك.. إعلامي يوجه رسالة إلى علي محمود بعد انضمامه لمنتخب مصر: خليك قد الرهان

منتخب مصر

اليوم .. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة أنجولا وجنوب السودان

أيمن يونس

أيمن يونس : أرضية ملعب مباراة الزمالك وغزل المحلة سيئة وأثرت على اللاعبين

بالصور

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل التونة القطع في المنزل

طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد