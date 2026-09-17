الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارا.. وفرص سقوط أمطار بهذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وحار ورطب على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس ليلا معتدلا ومائلا للحرارة ورطبا على أغلب الأنحاء.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة عبر برنامج صباح الخير يا مصر على الفضائية المصرية الأولى، أن درجات الحرارة تشهد اليوم ارتفاعا مؤقتا، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، مع ارتفاع المحسوسة إلى 39 درجة مئوية، بينما تصل العظمى في محافظات الصعيد إلى نحو 45 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون بشكل أكبر خلال فترة الظهيرة وحتى الرابعة أو الخامسة عصرا، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض خلال فترات الليل والصباح الباكر، ومتوقع انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات متوقع اعتبارا من غد الجمعة.

ونوهت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، تشمل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وقد تغزر الأمطار أحيانا.

كما توجد فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب أسوان.