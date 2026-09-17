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إدارة ترامب تخطط لبيع حزمة ذخائر لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة ترامب تخطط لبيع حزمة ذخائر لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسئول أمريكي مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لبيع حزمة ذخائر لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، ستتضمن عشرات الآلاف من القنابل شديدة التدمير التي تزن الواحدة منها 2000 رطل.

وقال المسئول - الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته - إن الصفقة المزمعة، التي أُبلغت بها بشكل غير رسمي لجان الكونجرس المعنية بمراجعة صفقات الأسلحة الكبيرة، تشمل 20 ألف قنبلة من طراز "MK 84" و20 ألف قنبلة من طراز "BLU-117"، وكلاهما من فئة القنابل التي تزن 2000 رطل.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من نشر أنباء هذه الحزمة، مشيرةً إلى أنها تتضمن أيضاً 20 ألف رأس حربي خارق للتحصينات من طراز "I-2000 Penetrator".

ورداً على استفسار بشأن الصفقة المرتقبة، صرح مسئول رفيع في البيت الأبيض للصحيفة قائلاً: "إن جميع مبيعات الأسلحة الخارجية تسير وفق الإجراءات المتبعة، ونحن لا نعلق على الصفقات التي لا تزال قيد الإجراء".

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل ذخائر أمريكية الكونجرس

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