في عامها الـ 50.. إيبارشية ملوي تحتفل بيوبيلها الذهبي بحضور البابا تواضروس

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم احتفالية إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين باليوبيل الذهبي لتأسيسها (٥٠ سنة) بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا وقياداتها العسكرية والأمنية والدينية والنيابية.

وحضر الحفل عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان، وأعداد كبيرة من شعب الإيبارشية المحتفلة.

يأتي هذا في إطار زيارة قداسة البابا الرعوية الحالية لإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين والتي بدأت أمس.

تضمنت الاحتفالية عدة فقرات وكلمات وعرض بعض أبناء الإيبارشية لمواهبهم المتميزة وشجعهم قداسته مثنيًا على جهودهم.