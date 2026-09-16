موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. خريطة التطوير وتفاصيل عودة الزوار

يترقب ملايين المصريين موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها طوال السنوات الماضية، لا سيما مع اقتراب عودتها لاستقبال الزوار في ثوبها الجديد الذي يجمع ببراعة بين الحفاظ على الطابع التاريخي العريق وتقديم تجربة ترفيهية متطورة، حيث يأتي هذا الحدث الهام تزامناً مع تنفيذ خطة هندسية وبيئية متكاملة لإعادة تأهيل الحديقة، ورفع كفاءة مرافقها الأساسية، وتحديث بيئات إيواء الحيوانات وفق أحدث المعايير العالمية لضمان راحة الزائرين.



تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

تستحوذ خطة ربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان على اهتمام كبير، إذ يستهدف المشروع تحويل الحديقتين إلى مقصد سياحي وترفيهي متكامل، مع الحفاظ على المعالم التاريخية والنباتات النادرة التي تتميز بها المنطقة.



ومن المقرر أن تشهد الحديقة إضافات مهمة، من مناطق ترفيهية وساحات عرض للحيوانات ونظم بيئية حديثة تحاكى الطبيعة العالمية.



تغيير اسم حديقة الحيوانات

فى خطوة رمزية تعكس دلالات عميقة حول الحفاظ على الهوية التاريخية، شهدت البوابة الثانية لـ حديقة حيوان الجيزة مؤخراً تثبيت اللوحة الاسمية الجديدة بإسم «جنينة الحيوانات» بدلا من اسم حديقة الحيوان.

يأتي ذلك ضمن أعمال التطوير والترميم الواسعة لتطوير حديقتى الحيوان والأورمان، وجارى استكمال باقى البوابات.



خطة تطوير حديقة الحيوان بعد ربطها بالأورمان

تعتمد خطة تطوير حديقة الحيوان بعد ربطها بالأورمان على إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتحديث الممرات، مع الحفاظ على المعالم التاريخية الثمانية داخل الحديقة، والتى تشمل:

- كوبرى إيفل

- القاعة اليابانية

- القاعة الملكية

- جزيرة الشاي والجبلاية

- المتحف الحيواني

كما سيتم ربط الحديقتين عبر نفق حديث، ما يتيح للزوار التنقل بسهولة بينهما والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخلابة.

وتشمل خطة التجديد تحديث البنية التحتية، وتحسين بيئات عرض الحيوانات، ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تنفيذ مشروع الربط بين حديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الأورمان فى مسار سياحى وترفيهى موحد، ليصبحا معًا وجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والطبيعة والتراث فى قلب القاهرة الكبرى.



موعد افتتاح حديقة الحيوان فى الجيزة

من المقرر أن موعد الافتتاح الرسمى لحديقة الحيوان للزوار أن يكون في الربع الأخير من عام 2026، بعد اعتماد التطوير من الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان، الذى يتابع عملية التطوير، ويتأكد من جاهزية الحيوانات وكامل المرافق لضمان تشغيل آمن وفعّال.

وأكدت الشركة أن التطوير تم بالتعاون مع نخبة من الاستشاريين والخبراء العالميين لضمان تطبيق أعلى معايير رعاية الحيوانات وصيانة الحدائق النباتية، مع الحفاظ على الطابع الأثرى والتاريخى المميز للحديقتين.

أقدم حديقة حيوان بالعالم

تعد حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان داخل مدينة بمساحة 112 فدانًا، وتضم أكثر من 3 آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة، بالإضافة إلى 186 فصيلًا من الثدييات والطيور والزواحف، وتأسست فى عهد الخديو إسماعيل، ما يجعلها ثالث أقدم حديقة حيوان فى العالم.

وبدأت أعمال تطوير حديقة الحيوان بالجيزة رسميًا فى 9 يوليو 2023، بعد تسلم التحالف المسؤول الحديقة، ومنذ ذلك الوقت انطلقت عملية التحديث لتواكب الطراز العالمى الحديث، دون المساس بالطابع التاريخى والمعمارى الذى تتميز به.