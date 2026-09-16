شهيد ومصابان.. قصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بارتقاء شهيد ووجود مصابين اثنين في قصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.



وفي وقت سابق، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة من خطورة أوضاع آلاف المباني المتضررة، مؤكدة أن نحو 3000 مبنى بات مصنفًا ضمن المباني الآيلة للسقوط، ما يهدد حياة آلاف العائلات التي لا تزال تقيم فيها.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن انهيار مبنى سكني في مدينة غزة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، في ظل استمرار المخاطر التي تواجه المباني المتضررة في مختلف مناطق القطاع.