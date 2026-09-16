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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة أمام خطر الانهيارات.. 3000 مبنى آيل للسقوط وآلاف العائلات مهددة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة من خطورة أوضاع آلاف المباني المتضررة، مؤكدة أن نحو 3000 مبنى بات مصنفًا ضمن المباني الآيلة للسقوط، ما يهدد حياة آلاف العائلات التي لا تزال تقيم فيها.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن انهيار مبنى سكني في مدينة غزة، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، في ظل استمرار المخاطر التي تواجه المباني المتضررة في مختلف مناطق القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إن آلاف المباني المتصدعة في قطاع غزة مهددة بالانهيار في أي وقت، محذرًا من تداعيات استمرار وجود السكان داخل مبانٍ تعرضت لأضرار بالغة.

ودعا المكتب دول العالم والمنظمات الأممية والدولية إلى التدخل الفوري من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، بما يسمح بإدخال الآليات والمعدات ومستلزمات الإنقاذ اللازمة للتعامل مع المباني المتضررة وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، وفاة 11 مواطنًا وإصابة 14 آخرين، إثر انهيار بناية سكنية مأهولة بالنازحين في منطقة الصناعة غرب مدينة غزة.

وأكد الدفاع المدني أن عشرات الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين تحت أنقاض المبنى المنهار، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

وحذر الدفاع المدني في قطاع غزة من خطر انهيار آلاف الأبنية المتداعية والمتضررة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، مشيرًا إلى أن هذه المباني لا تزال مأهولة بأعداد كبيرة من السكان، الأمر الذي يزيد من مخاطر وقوع انهيارات جديدة وسقوط المزيد من الضحايا.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة إنسانية وعمرانية واسعة يعيشها قطاع غزة، مع استمرار وجود أعداد كبيرة من السكان والنازحين داخل مبانٍ متضررة، وسط مطالبات بإدخال معدات الإنقاذ والرفع الثقيلة اللازمة لتقييم سلامة المباني والتعامل مع حالات الانهيار.

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