ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 73,795 شهيدا

اعلنت الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,795 شهيدا، و174,869 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 6 شهداء و71 مصابا.. مضيفة أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,381 شهيدا، والمصابين إلى 4,757، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.