أثناء عملها.. وفاة معلمة مدرسة ابتدائية بأزمة قلبية في الدقهلية

لفظت مُعلمة بمدرسة رشاد أحمد إبراهيم الابتدائية بقرية بحر العش التابعة لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية أنفاسها الأخيرة اثر إصابتها بأزمة قلبية أثناء عملها.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة بلقاس بورود إشارة من مدرسة رشاد أحمد إبراهيم الابتدائية ببحر العش دائرة المركز بوفاة معلمة خلال عملها.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين وفاة "وفاء عبدالرازق ابوزيد ، 59 عاما مُعلمة بالمدرسة.



وتبين إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدي إلى توقف عضلة القلب وسابقة معاناتها من أمراض مزمنة وإجراء عملية قلب مفتوح.

تم نقل المُعلمة إلى مستشفى بلقاس العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.