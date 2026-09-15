محافظ الدقهلية يتفقد مكتبة مصر العامة بالمنصورة ويوجه بالانتهاء من أعمال التطوير

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مكتبة مصر العامة بالمنصورة، للاطمئنان على انتظام سير العمل، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمكتبة.

وتفقد المحافظ قاعات المسرح المغطى، والقاعة الجديدة، والتراس، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية بالمكتبة، وإثراء الحياة الفنية والثقافية للأطفال والشباب والمواهب الواعدة، مشددا على ضرورة إجراء صيانة دورية لمرافق المكتبة للحفاظ على مكتسباتها وتعظيم الاستفادة منها.

ووجه المحافظ الدقهلية، الدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة المكتبة، بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بأسرع وقت، وتعظيم الاستفادة من مكتسبات التطوير وإمكانات المكتبة، مؤكدًا أن المكتبة تمثل منصة لبناء الإنسان وتعزيز القيم، ومنارة للفن، وداعمة للمواهب، وليست مجرد مكان للاطلاع.

وأشار المحافظ إلى أن الجولة تأتي في إطار حرص المحافظة على متابعة سير العمل بالمشروعات الثقافية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم المواهب الشابة.