عبد الله مصطفى شيكا: هدفنا التحضير لكأس العالم للساق الواحدة.. ونفسي أكون هداف البطولة

أكد عبد الله مصطفى شيكا، لاعب منتخب الساق الواحدة، أن منتخب مصر للساق الواحدة سيسعى للتحضير بقوة وبذل أقصى جهد للمشاركة في كأس العالم لمنتخبات الساق الواحدة بالمكسيك.

وقال عبد الله مصطفى شيكا، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «بدأت الانضمام لرياضة الساق الواحدة مع منتخب مصر للساق الواحدة في 2018»، مضيفًا: «شاركنا في أول بطولة رسمية في تنزانيا».

وأضاف: «لعبة الساق الواحدة ممتعة ولكن ينقصها اهتمام من الناس وستكون بنفس متعة رياضة كرة القدم للأسوياء».

وتابع: «هدفنا التحضير لكأس العالم وبذل أقصى جهد خلال الشهر والنصف المتبقي على انطلاق البطولة، وهذا سيكون أول ظهور لنا في كأس العالم لكرة القدم في المكسيك للساق الواحدة، وهدفنا الظهور بشكل جيد، ونفسي أني أكون هداف البطولة».