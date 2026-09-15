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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 معلومات عن لقاء الأهلي وأبو قير للأسمدة في بطولة الدوري

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة، اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

ويسعى النادي الأهلي لمصالحة الجماهير بعد خسارة نقطتين أمام فريق المقاولون العرب في الجولة الماضية بتعادل فتح باب الانتقاد على المدير الفني واللاعبين

موعد مباراة الأهلي وأبو قير

ويلعب الأهلي ضد أبو قير للأسمدة، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

ويولي المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، اهتمامًا كبيرًا بمعالجة السلبيات التي ظهرت في أداء الفريق خلال المباريات الماضية، وفي مقدمتها سوء التمركز وعدم التحرك بالشكل المطلوب من دون كرة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أبو قير للأسمدة اليوم في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وهادي رياض وياسين مرعي وكريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار وأشرف بن شرقي وسفيان بن جديدة.

غيابات الأهلي أمام أبو قير للأسمدة 

ويأتي ياسر إبراهيم وأحمد نبيل «كوكا» على رأس الغائبين عن صفوف الأهلي بسبب الإصابة، بينما يغيب علي محمود عن المباراة في ظل الأزمة التي جمعته بالمدير الفني خلال مواجهة المقاولون العرب الأخيرة.

وشملت قائمة المستبعدين أيضًا كلًا من أقطاي عبد الله، أحمد عيد، محمد عبد الله، عمر سيد معوض، كريم الدبيس، أحمد خالد «كباكا» ومحمود صلاح، ليخوض الأهلي المواجهة بقائمة تضم 21 لاعبًا.

قائمة الأهلي للمباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، هادي رياض، ياسين مرعي، توفيق محمد، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط:  أحمد رضا، أكرم توفيق، مروان عطية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد، سفيان بن جديدة، سفيان بقرار، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد مصطفى زيزو.

ويأمل عموتة في تعويض الغيابات من خلال العناصر الموجودة بالقائمة، والحفاظ على جاهزية الفريق قبل المواجهة التي تقام مساء الثلاثاء.


رسالة عموتة الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة أبو قير

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عقد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مع اللاعبين أمس، الاثنين، على هامش المران، وطالبهم بضرورة زيادة الفاعلية الهجومية واستغلال جميع الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المنافس، خاصة خلال المباريات المقبلة.

وقال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، إن الجهاز الفني للأهلي خصص جزءًا من مران أمس للتدريب على تنفيذ الركلات الثابتة، في إطار تجهيز الفريق بالشكل الأمثل للمباريات والاستفادة من الكرات الثابتة كأحد الحلول الهجومية.

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