علامات تشير لتعاطي سائقي الحافلات المواد المخدرة.. يجب الإبلاغ الفوري

كشف مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك بعض العلامات التي تشير إلى تعاطي السائق للمواد المخدرة.

وتابع مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه العلامات مثل إحمرار في العين.

ولفت إلى أن من قيادة سائقي الحافلات المدرسية بسرعة أو بطء شديد أو التحدث بعصبية بشكل مبالغ وعدم الاهتمام بالمظهر قد يشير إلى تعاطيه المواد المخدرة.

واختتم أنه يجب على الأسر وأولياء الأمور عند رؤية هذه المظاهر الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتنزل حملة لمحيط المدرسة ويتم التحليل لجميع السائق بما فيهم السائق المبلغ عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.