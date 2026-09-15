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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صندوق علاج الإدمان: نكثف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة مع بداية العام الدراسي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يكثف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة مع بداية العام الدراسي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف «وهبة»، خلال صباح الخير يا مصر أن الصندوق، عقب تداول فيديو يظهر فيه سائق حافلة تقل أطفالًا إلى مدرستهم بالجيزة وهو في حالة عدم اتزان، نسق مع وزارة الداخلية، وتوجهت وحدة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة التابعة للصندوق على الفور إلى مقر المدرسة.

وتابع أن الحملة تبين لها أن السائق الذي ظهر في الفيديو لا يعمل بالمدرسة، وإنما كان مستأجرًا من أولياء أمور بعض الطلاب لنقل أبنائهم، ولا يحمل رخصة قيادة، ولديه معلومات جنائية، مشيرًا إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه.

وأشار إلى أن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمرور، وكذلك وزارتي التربية والتعليم والصحة.

واستكمل أنه تم خلال الحملة الكشف على السائقين الموجودين في محيط المدرسة، حيث جرى فحص 9 سائقين، وتبين سلبية عيناتهم، كما تبين أنهم لا يعملون بالمدرسة أيضًا، وتم التعاقد معهم من جانب أولياء أمور لنقل أبنائهم.

وأكد أن الحملات مستمرة بشكل مكثف طوال فترة الدراسة، وتتم بصورة مفاجئة وسرية، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت تعاطي أحد السائقين للمواد المخدرة، تتم إحالته إلى النيابة العامة.

ولفت إلى إطلاق الصندوق مبادرة تتيح لأي أسرة الاشتباه في تعاطي سائق للمواد المخدرة الإبلاغ عنه، خاصة عند ملاحظة بعض العلامات، مثل احمرار العينين، أو القيادة بسرعة شديدة أو ببطء، أو الحديث بعصبية.

وأوضح أنه من خلال الاتصال بالخط الساخن للصندوق 16023، الذي يعمل على مدار الساعة، يتم توجيه حملة فورًا إلى مقر المدرسة، للكشف على السائق المشكو في حقه وجميع السائقين الموجودين.

وأضاف أن الصندوق أطلق بالتوازي مبادرة توعوية تحت عنوان «المخدرات مش هتضيعك لوحدك»، مشيرًا إلى أن الصندوق تلقى خلال الفترة الماضية طلبات من بعض السائقين والحرفيين والعمال الراغبين في تلقي العلاج طواعية.

وأكد أن الدولة، من خلال الصندوق، توفر خدمات العلاج من الإدمان مجانًا وبسرية تامة، طالما بادر الشخص من تلقاء نفسه بطلب العلاج قبل خضوعه للكشف.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله سائق أتوبيس في حالة من عدم الاتزان خلال توقفه أمام إحدى المدارس في الجيزة.

وفحصت الأجهزة الأمنية الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد هوية السائق، وبمواجهته أقر بأنه كان ينتظر، بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، خروج طلاب المدرسة لتوصيلهم، وأنه كان في ذلك الوقت تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.

علاج الإدمان صندوق علاج الادمان مكافحة الادمان

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