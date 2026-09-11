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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التفاصيل الكاملة لإغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالمنيا.. صور

حمله علي مراكز الإدمان
حمله علي مراكز الإدمان
ايمن رياض

حصل " صدي البلد" على    التفاصيل الكاملة لاغلاق 8 مراكز لعلاج الإدمان وتأهيل المتعافين غير مرخصة والتي تمارس نشاطها بعيداً عن أعين الرقابة وتفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وذلك خلال الحمله التي شنتها مديرية الصحة بالمنيا ، والتي ​تأتي في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان.


​حيث شنت إدارة "العلاج الحر" بالمديرية، في حملة مشتركة وموسعة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت مراكز علاج الإدمان داخل مركز ومدينة بني مزار، وفي مناطق الناصرية، وحماضة، والعصيات.

وأسفرت الحملات المكثفة عن ضبط 8 مراكز لعلاج الادمان غير مرخصة بالكامل.

وكشف تقرير التفتيش، عن مخالفات جسيمة كارثة طبية تمثلت في مخالفة هذه المراكز  لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، واشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة بالاضافة الي مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وتقديم الخدمة الطبية للمتواجدين بالمخالفة لقانون 415 لسنة 1954.

​وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وإلقاء القبض على القائمين بإدارة هذه المنشآت الوهمية. والواقعة الآن قيد التحقيق بالنيابة العامة لإعمال شؤونها ولتطبيق العقوبات الرادعة.

​وتؤكد مديرية الصحة بالمنيا استمرار ضرباتها الاستباقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المواطنين واستغلال آلامهم.


جاءت الحملة بتوجيهات الدكتورة مروة محمد إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وبمتابعة الدكتورة الشيماء علي طه وكيل المديرية، وبإشراف الدكتور محمد حسن  مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.
 

المنيا الصحة الإدمان حمله

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