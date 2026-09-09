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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العلم ملوش سن.. باحث يُحقق حلمه ويتوّج رحلته بالدكتوراة في دار العلوم بالمنيا في عمر67 عامًا | صور

الباحث عامر خلف سيد
الباحث عامر خلف سيد
ايمن رياض

العلم ملوش سن .. فقد شهدت كلية دار العلوم بجامعة المنيا، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث عامر خلف سيد خلف 67 سنة بعنوان: «مخطوط كتاب الفروسية والبيطرة في أمور السلطنة والطب، المؤلف: محمد بن يعقوب بن أخي حزام ت 250هـ .. دراسة وتحقيق».

وقال الدكتور عامر خلف سيد  67 سنة مواليد 1959 مُعربًا عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلم طال انتظاره لفترة طويلة، بأن حصل على شهادة الدكتوراة، بعدما حصل علي الماجستير منذ 4 سنوات ، واوضح  ان كان يعمل بالتربية والتعليم واحيل للمعاش منذ 7 سنوات وكان حلمه الحصول علي درجة الدكتوراة.

وأوضح أن الرسالة تناولت دراسة وتحقيق أحد المخطوطات التراثية التي تتناول موضوعات الفروسية والبيطرة، وما يرتبط بها من جوانب علمية وتراثية، في إطار البحث والدراسة الأكاديمية .

واستعرض الباحث أبرز محاور الرسالة ومنهج الدراسة والتحقيق، قبل أن تناقشه اللجنة في محتواها ونتائجها العلمية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور محمد علي الجندي، أستاذ الفلسفة الإسلامية المتفرغ بكلية دار العلوم جامعة المنيا، رئيسًا ومناقشًا، والأستاذ الدكتور عثمان محمد عثمان، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعميد كلية الآداب بجامعة العريش، مناقشًا خارجيًا، والأستاذ الدكتور السيد محمد سيد عبد الوهاب، أستاذ الفلسفة الإسلامية المتفرغ بكلية دار العلوم جامعة المنيا، مشرفًا ، تحت رعاية الدكتور مصطفى بيومي، عميد كلية دار العلوم بجامعة المنيا.

وفي ختام المناقشة، أعلنت لجنة المناقشة والحكم اجتياز الباحث عامر خلف سيد خلف رسالة الدكتوراه بنجاح، ومنحه تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، بعد مناقشة علمية لموضوع الرسالة وما تضمنته من دراسة وتحقيق للمخطوط.

وحظيت المناقشة بحضور أكاديمي وأسرة الباحث وعدد من زملائه، وسط فرحة الجميع بحصول الباحث على درجة الدكتوراة. 

المنيا رسالة الدكتوراة الباحث دار علوم

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