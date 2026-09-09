لخلافات أسرية.. ربة منزل تنهي حياتها إثر تناولها قرصا ساما في العدوة شمال المنيا

أقدمت ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، على إنهاء حياتها اليوم، بتناول مبيد حشري «قرص حفظ الغلال السام»، والمعروفة إعلاميا بـ «الحبة القاتلة» بسبب خلافات أسرية.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة سيدة بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، وانتقل فريق من ضباط البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتبين قيام «ن. ن»، 43 سنة، ربة منزل، بالتخلص من حياتها بتناول مبيد حشري «قرص حفظ الغلال السام»، بسبب خلافات أسرية.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.