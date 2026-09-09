محافظ المنيا يُقدّم واجب العزاء في وفاة معاون مباحث سمالوط غرب إثر حادث سير

قدّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واجب العزاء في وفاة النقيب إيهاب صلاح البدري، معاون مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، والذي وافته المنية إثر حادث سير على الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا.

وانتقل المحافظ إلى مسقط رأس الفقيد بمدينة بني مزار، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسرته، ولزملائه من رجال الشرطة، كما قدم تعازيه إلى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.



كان مركز بني مزار قد شهد حالة من الحزن الشديد والصدمة خلال تشييع جثمان النقيب ايهاب البدري والذي لقي مصرعه في حادث سير اثر انقلاب سيارته الملاكي .

فقد انطلق موكب التشيع من مسجد بني مزار الي مقابر العائلة ، بحضور قيادات امنيه وأصدقاء وزملاء الفقيد الذين حرصوا علي حضور الجنازة لتوديع صديقهم .