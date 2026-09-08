أستاذ جيولوجيا يحذر من تأثير النشاط البركاني على المناخ: إندونيسيا تضم نحو 500 بركان

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا، أن النشاط البركاني في بعض المناطق قد يمتد تأثيره إلى الكرة الأرضية والعالم بأكمله، خاصة إذا استمر لفترات طويلة، نظرًا لما يصاحب البراكين من انبعاثات وغازات يمكن أن تؤثر في الغلاف الجوي.

وقال شراقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور" أن النشاط البركاني يرتبط بإطلاق عدد من الغازات، من بينها ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن استمرار النشاط البركاني لفترات طويلة يمكن أن يسهم في حدوث تغيرات مناخية حقيقية.

وأشار أستاذ الجيولوجيا إلى أن بركان كراكاتوا يعد من أبرز البراكين في المنطقة، لافتًا إلى أن إندونيسيا تعد من أهم المناطق على مستوى العالم من حيث النشاط البركاني، حيث تضم نحو 500 بركان، من بينها قرابة 50 بركانًا نشطًا خلال العقود الماضية.

وقوع زلزال كبير في إندونيسيا

وتابع أن المنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا، مشيرًا إلى وقوع زلزال كبير في إندونيسيا قبل نحو ثلاثة أسابيع، في إطار النشاط الجيولوجي الذي تشهده المنطقة.