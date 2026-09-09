قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عربي من تداعيات التصعيد الحوثي على أمن المملكة العربية السعودية والمنطقة
خلال معرض العلمين .. وزير الطيران يتفقد فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .. صور
هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص
القوات الحكومية اليمنية تتصدّى لهجوم حوثي وتستعيد مواقع في الضالع والبيضاء والحديدة
بعد سقوط رابط النتيجة|الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم:عايزين كشوف الناجحين
«محدش يجرّب مصر» .. نشأت الديهي يُوجّه تحذيرًا شديد اللهجة لإثيوبيا
شريف عامر: وزارة التعليم لم تتخذ إجراءات ضد مديرة مدرسة كفر الجزار.. ومديرة المدرسة تؤكد: إصلاح جميع الأعطال
رئيس البنك الأهلي يكشف تطورات حالة أيمن الرمادي الصحية وموقفه من مباراة سيراميكا كليوباترا | فيديو
«النصيحة على الملأ فضيحة».. نشأت الديهي يهاجم محافظ القليوبية بسبب مديري المدارس
هل قراءة القرآن لمن يلبس الحذاء حرام؟.. الإفتاء توضح بـ 6 أمور
قبل مواجهة المقاولون .. أحمد حسن يكشف موقف كريم فؤاد وطاهر وإمام عاشور
مدرب سيراميكا كليوباترا يكشف سبب تحسّن أداء فريقه أمام سموحة في الشوط الثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الحكومية اليمنية تتصدّى لهجوم حوثي وتستعيد مواقع في الضالع والبيضاء والحديدة

الجيش اليمني
الجيش اليمني
خاطر عبادة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تطورات ميدانية متسارعة في عدة جبهات، تضمنت صد هجوم للحوثيين وشن هجوم معاكس، إلى جانب استعادة مديريات ومواقع استراتيجية، فيما تسبب تصعيد القتال في موجة نزوح جديدة بغرب البلاد.

صد هجوم في الضالع وهجوم معاكس على مواقع الحوثيين

قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن "قواتنا المسلحة صدت هجوماً حوثياً، وتشن هجوماً معاكساً على مواقع مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة مريس" شمال محافظة الضالع.

سيطرة على مواقع جديدة في البيضاء

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تمكنها من السيطرة على مواقع "حيد الخزان" و"الفليحان" و"الناصفة" في محافظة البيضاء، في إطار عملياتها العسكرية الجارية في المحافظة.

استعادة مديرية حيس بالكامل في الحديدة

أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بأن "القوات المسلحة والقوات المشتركة استعادت مديرية حيس في محافظة الحديدة بالكامل من سيطرة الحوثيين - جماعة أنصار الله".

وتمثل استعادة المديرية تقدماً ميدانياً للقوات الحكومية في الساحل الغربي.

نزوح أكثر من 2500 أسرة بسبب التصعيد في تعز والحديدة

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن "تصعيد القتال في تعز والحديدة أدى إلى نزوح نحو 2,519 أسرة منذ بدء التصعيد"، مما بعكس تفاقم الأوضاع الإنسانية مع اشتعال المواجهات في المحافظتين.

خسائر بشرية تتجاوز 60 قتيلاً في اشتباكات متفرقة

وأسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية عن مقتل أكثر من ستين شخصاً بينهم مدنيون، وفق ما أفادت به مصادر طبية وعسكرية لوكالة "فرانس برس".

وذكرت ثلاثة مصادر عسكرية حكومية للوكالة أنه "قتل 26 جندياً في صفوف القوات الحكومية خلال التصدي لهجمات الحوثيين في جبهات مقبنة وجبل حبشي والبرح غرب تعز"،

في المقابل، أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 31 مقاتلاً في صفوفهم خلال المواجهات ذاتها.

الجيش اليمني الحوثي اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

بالرقم القومي.. نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم عبر هذا الرابط الآن

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم لصدى البلد: زوجة حسام حسن كلمتني وطلبت الطلاق منه

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم

نتيجة الدفعة الخامسة تربية وتعليم مسابقة 30 ألف معلم ..الآن بالرقم القومي

نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم |والتعليم:جاري تحديثه

جانب من الاجتماع

1171 قاضيًا.. مجلس الدولة يعتمد حركة القضاء الإداري 2027

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

حسام حسن وزوجته دان آدم

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: اتفقا على الطلاق بشكل نهائي.. وهذه تفاصيل المكالمة بيننا

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

التعليم تعلن نتيجة الدفعة الخامسة للمعلمين صباح غدٍ عبر رابط رسمي

ترشيحاتنا

نظارات ميتا

أستراليا تحظر نظارات ميتا الذكية بالمتاجر بعد قيود بريطانية وأمريكية لحماية الخصوصية

أخبار السيارات

أخبار السيارات| الهواتف تبلغ عن أصحابها.. شاب في سيارة فورد موستانج يصطدم بطائرة تقدر بملايين الدولارات

لاند روفر العسكرية

لاند روفر تكشف عن أحدث مركبة عسكرية مضادة للرصاص

بالصور

إيمان العاصي تشارك في تريند الثمانينيات بإطلالة لافتة

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع
أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

نجوم "ريد فلاج" ضيوف معكم منى الشاذلي.. تفاصيل الحلقة قبل عرضها

فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج

صدمت متابعيها.. منة فضالي تشارك في ترند الثمانينيات بإطلالة جريئة

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

فايا يونان

"كانت هديتي لخطيبي".. فايا يونان تحكي قصة حبها في كليب "روحي وروحك"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد