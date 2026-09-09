«رسالتك وصلت وأسعدتني» .. هاني سويلم يشيد برسالة أحد العاملين بالري في السويس

نشر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدّث خلاله عن موقف جمعه بأحد العاملين في قطاع الري بمحافظة السويس.

وأوضح «سويلم» أن أحمد محمود الأطرش كان في انتظاره خلال زيارته، بعد ما أعدّ عددًا من الأسئلة والملاحظات المتعلقة بملفات الري، إلا أنه عقب انتهاء اللقاء قال لفريق العمل: «كنت محضّر أسأله عن حاجات كتير، لكن الوزير قال كل اللي كنت عايز أسأل عنه، وادّانا الحلول.. قولوله نورت السويس».

وأشار وزير الري إلى أن أحمد الأطرش يعمل مشرفًا ومندوب حجز إداري بهندسة غرب السويس، ويتولى متابعة مصرفي الجناين القبلي والبحري بزمام ترعة السويس، مؤكدًا أنه أحد العاملين في الميدان الذين ترتبط مهامهم اليومية بالمياه وخدمة المواطنين.

وأضاف سويلم: «رسالتك وصلت وأسعدتني يا أستاذ أحمد. وكل سؤال أو ملاحظة من أهلنا محل اهتمام، حتى إن لم يسمح وقت اللقاء بطرحها».

واختتم وزير الموارد المائية والري رسالته بتوجيه التحية للأطرش ولكل العاملين على الأرض، قائلًا: «تحية لك ولكل مَن يعمل على الأرض بإخلاص، ويحمل صوت الناس ومسؤولية خدمتهم».