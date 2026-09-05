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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

منهم عز وياسمين صبري.. نجوم خارج السباق الرمضاني 2027 والأسباب غريبة

نجوم خارج السباق الرمضاني
نجوم خارج السباق الرمضاني
كريم ناصر

مع بدء الكشف عن أسماء نجوم الفن المشاركين في موسم دراما رمضان 2027، يشهد السباق الرمضاني غياب عدد من الفنانين الذين اعتاد الجمهور على حضورهم خلال السنوات الماضية، لأسباب متنوعة تتعلق ببعضهم بظروف صحية، وبآخرين بالارتباط بمشروعات سينمائية وتليفزيونية خارج الموسم الرمضاني.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز النجوم الذين يغيبون عن منافسات دراما رمضان 2027 وأسباب عدم مشاركتهم في الموسم الجديد.

أعلن الفنان محمد ممدوح غيابه عن موسم دراما رمضان 2027، بسبب تعرضه لأزمة صحية في العين تستلزم الحصول على فترة من العلاج والراحة.

وأوضح ممدوح في تصريحات إعلامية أنه يعاني من الرمد الصديدي وقرح في العين، وهو ما يتطلب الالتزام بتعليمات الأطباء والابتعاد عن الهواء والإضاءة، إلى جانب ارتداء نظارة شمسية بشكل مستمر لحماية عينيه خلال فترة العلاج.

يغيب الفنان أحمد عز عن منافسات دراما رمضان 2027، بالتزامن مع انشغاله بعدد من المشروعات الفنية والسينمائية.

ويشارك أحمد عز في بطولة فيلم «فرقة الموت»، إلى جانب آسر ياسين ومنة شلبي ومحمود حميدة وجيهان الشماشرجي، كما يرتبط ببطولة مسلسل «الأمير»، المقرر عرضه عام 2027، بمشاركة الفنانة أمينة خليل.

وتغيب الفنانة ياسمين صبري عن موسم دراما رمضان 2027، في ظل تركيزها على عدد من مشروعاتها السينمائية خلال الفترة الحالية.

وتواصل ياسمين صبري نشاطها في السينما من خلال أكثر من مشروع، من بينها فيلم «نصيب» وفيلم «مطلوب عائليًا».

كما تغيب الفنانة منى زكي عن السباق الرمضاني 2027، بعد الاستقرار على عرض مسلسلها «طالع نازل» خارج الموسم الرمضاني، عبر إحدى المنصات الرقمية.

ويأتي ذلك بعد غياب منى زكي عن دراما رمضان منذ مشاركتها في مسلسل «تحت الوصاية» عام 2023، لتبتعد بذلك عن المنافسة الرمضانية للعام الرابع على التوالي، وفقًا للتصريحات الأخيرة المتعلقة بموعد عرض مسلسلها الجديد.

وتشهد دراما رمضان 2027 أيضًا غياب الفنانة أمينة خليل عن المنافسة الرمضانية، بالتزامن مع ارتباطها بعدد من المشروعات الفنية.

وتشارك أمينة خليل الفنان أحمد عز بطولة مسلسل «الأمير»، المقرر عرضه خلال عام 2027، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن، حول مهمة سرية تقود ضابطًا مصريًا إلى قلب عالم الإرهاب.

نجوم الفن رمضان مسلسلات رمضان ٢٠٢٧

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