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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استخبارات أمريكية تكشف مخطط إيران لاستنزاف ترامب وإطالة الحرب حتى انتخابات نوفمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت تقارير استخباراتية أمريكية حديثة أن طهران تبدو عازمة على مواصلة المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة لأشهر، وربما حتى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر، في محاولة لإرهاق إدارة الرئيس دونالد ترامب وزيادة الضغوط السياسية عليها.

وحسب مسئولين اطلعوا على هذه التقييمات وتحدثوا إلى «نيويورك تايمز»، فإن القيادة الإيرانية أصبحت أكثر ثقة في قدرتها على تنفيذ هجمات ضد أهداف في الشرق الأوسط، فيما تشير التقديرات إلى أن النظام الإيراني يدرس تصعيدًا عسكريًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مسئولون أمريكيون حاليون وسابقون بأن إيران، بعد نحو نصف عام من المواجهة، باتت تمتلك فهمًا أفضل لقدراتها ونقاط قوتها العسكرية، وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة بشكل كامل أكثر صعوبة.

وتشير التقييمات إلى أن طهران قد تحاول استغلال التداعيات السياسية للحرب داخل الولايات المتحدة، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، إذ ترى أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود واضطراب الملاحة في مضيق هرمز قد يزيد الضغوط على ترامب وحزبه.

ويرى بعض المسئولين الأمريكيين أن إيران قد تعتقد أن تراجع مخزونات الذخيرة الأمريكية سيحد من قدرة واشنطن على تنفيذ ضربات عسكرية واسعة، ما قد يشجعها على مواصلة المواجهة وتصعيد عملياتها في المنطقة.

طهران الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية دونالد ترامب القيادة الإيرانية الشرق الأوسط إيران

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