برلمانية: دعم العلاج على نفقة الدولة ضرورة لضمان وصول الرعاية الصحية لمستحقيها

أشادت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بما أعلنته وزارة الصحة والسكان بشأن نتائج أداء إدارة المجالس الطبية المتخصصة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026، مؤكدة أن حجم الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة، والذي تجاوز 25.2 مليار جنيه، يعكس اهتمام الدولة المستمر بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وقالت فؤاد في تصريحات خاصة إن استفادة أكثر من 2.6 مليون مريض من خدمات العلاج على نفقة الدولة، وإصدار ما يقرب من 3 ملايين قرار علاجي خلال 8 أشهر، يمثلان مؤشرًا مهمًا على اتساع نطاق مظلة الحماية الصحية والاجتماعية، ويؤكدان أن دعم المريض المصري يمثل أولوية أساسية في منظومة الدولة للرعاية الصحية.

الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم

وأضافت أن الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم يمثل جانبًا مهمًا من جهود الدولة لتحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، مشيرة إلى أهمية التوسع في خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة وتسهيل إجراءات الكشف الطبي أمام اللجان المختصة، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم والخدمات المقررة لهم دون تعقيدات أو مشقة.

وأكدت عضو لجنة الصحة أن استمرار تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة يجب أن يتزامن مع رفع كفاءة الخدمات الطبية وسرعة إصدار القرارات العلاجية، بما يضمن حصول المريض على الخدمة في الوقت المناسب، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

التوسع في الحلول الرقمية

وثمنت النائبة جهود وزارة الصحة في التوسع في الحلول الرقمية والخدمات الطبية عن بُعد، معتبرة أن الرقمنة تمثل خطوة مهمة لتقليل معاناة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية، مؤكدة أهمية استمرار تطوير هذه المنظومة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية وجودة الخدمة.