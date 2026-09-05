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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنتكوم: استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية رداً على هجمات ضد سفن حربية أمريكية

القياده المركزيه الامريكيه
القياده المركزيه الامريكيه

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، اليوم أن القوات الأميركية استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية، في خطوة قالت واشنطن إنها جاءت رداً على هجمات استهدفت سفناً حربية أمريكية في المنطقة، ما يضيف حلقة جديدة إلى التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً في محيط مضيق هرمز. 

وحسب ما نقلته وكالة رويترز، قالت «سنتكوم» إن الضربات استهدفت الناقلات الإيرانية رداً على إطلاق إيران النار على سفينتين أمريكيتين. ولم تتضح على الفور كل تفاصيل العملية أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفن، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز


تأتي التطورات الأخيرة في ظل تصعيد عسكري متبادل بين واشنطن وطهران، بعدما شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية هجمات متكررة استهدفت سفناً تجارية ومواقع وقوات مرتبطة بالولايات المتحدة.

 كانت القوات الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق تعطيل ناقلات مرتبطة بنقل النفط الإيراني، ضمن سياسة تستهدف الحد من قدرة طهران على استخدام صادراتها النفطية في تمويل أنشطتها العسكرية. 


وتكتسب التطورات أهمية خاصة بسبب موقع مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، ويمر عبره في الظروف الطبيعية جزء كبير من تجارة النفط والغاز العالمية.

 وأدى التصعيد الأخير إلى تراجع حركة السفن وارتفاع المخاطر المرتبطة بالتأمين والنقل البحري في المنطقة. 


وشهدت المنطقة مؤخراً حوادث استهداف لناقلات تجارية أثناء عبورها المضيق، ما زاد من الضغوط على شركات الشحن ودفع بعض السفن إلى تغيير مساراتها أو اتخاذ إجراءات أمنية إضافية


ويثير استهداف ناقلات النفط الإيرانية مخاوف من اتساع نطاق المواجهة، خصوصاً إذا ردت طهران باستهداف سفن أو مصالح  جديدة. 

سنتكوم القياده المركزيه الامريكيه الأمريكية هرمز مضيق

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