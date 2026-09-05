سعر الدولار الآن.. الجنيه يستعيد قوته والاحتياطي عند 55.07 مليار

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه في أغلب البنوك العاملة في مصر، مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تفاوت محدود في أسعار الصرف من مصرف إلى آخر، وفقًا لسياسات كل بنك وحركة العرض والطلب على العملة الأمريكية.

ويأتي تراجع الدولار في وقت تتابع فيه الأسواق تطورات مؤشرات النقد الأجنبي، وعلى رأسها صافي الاحتياطيات الدولية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارهما من أهم مصادر دعم السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، وهو ما ينعكس على حركة سوق الصرف ومستويات العملة الأمريكية.





سعر الدولار في البنك المركزي

سجل الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 50.88 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع، ليظل هذا السعر من المؤشرات المرجعية التي تتابعها الأسواق لتحديد اتجاهات العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات الأسبوع نحو 50.92 جنيه، مع تراجع طفيف مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة، بينما اختلفت الأسعار من بنك إلى آخر وفقًا لحركة التعاملات.

أعلى سعر للدولار في البنوك

تصدر بنك أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك التي سجلت أعلى مستويات للدولار خلال تعاملات الخميس الماضي ، فيما جاءت بعض البنوك الأخرى عند مستويات قريبة منه.

وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

بنك أبوظبي الإسلامي ADIB: 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB: 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

وتوضح هذه المستويات وجود تفاوت محدود في أسعار العملة الأمريكية بين البنوك، رغم الاتجاه العام نحو التراجع أو الاستقرار في ختام تعاملات الأسبوع.

أقل سعر للدولار اليوم

وعلى الجانب الآخر، سجل بنك أبوظبي التجاري ADCB مستويات منخفضة للدولار، حيث بلغ سعر الشراء 50.75 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 50.85 جنيه.

كما سجل البنك أكبر نسبة تراجع بين البنوك وفقًا للأسعار المعلنة خلال التعاملات.

أما ميد بنك MID Bank، فسجل الدولار عند مستويات أقل، وجاءت الأسعار كالتالي:

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التفاوت استمرار اختلاف أسعار الصرف من مصرف إلى آخر، حتى مع تحرك غالبية البنوك في اتجاه عام نحو انخفاض الدولار أمام الجنيه.



أسعار الدولار في البنوك اليوم

شهدت أسعار الدولار تفاوتًا محدودًا بين البنوك العاملة في مصر، وجاءت أبرز المستويات المعلنة على النحو التالي:

بنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المصري، والمصرف المتحد، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر، وHSBC، وبنك التعمير والإسكان، وبيت التمويل الكويتي: 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، دون تغيير.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الأسعار وجود فروق محدودة بين البنوك في قيمة الدولار، مع استمرار الاتجاه العام نحو تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه خلال ختام تعاملات الأسبوع.

متوسط سعر الدولار في مصر

بلغ متوسط سعر الدولار في مصر نحو 50.92 جنيه، ليسجل تراجعًا طفيفًا مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة.

وتراقب الأسواق بصورة مستمرة حركة سوق الصرف، إلى جانب تطورات موارد النقد الأجنبي، خاصة أن زيادة التدفقات الدولارية تساعد على تعزيز مستويات السيولة بالعملة الأجنبية ودعم استقرار السوق.

ولا تتحدد حركة الدولار داخل البنوك بعامل واحد، إذ تتأثر الأسعار بحجم المعروض والطلب، إلى جانب تدفقات النقد الأجنبي والتطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية.



الاحتياطي الأجنبي يقفز إلى 55.07 مليار دولار

ويتزامن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة مع تحسن عدد من مؤشرات موارد النقد الأجنبي في مصر، وفي مقدمتها صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري.

وسجل صافي الاحتياطيات الدولية نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد.

ويعد ارتفاع صافي الاحتياطيات مؤشرًا مهمًا بالنسبة إلى مستويات السيولة بالنقد الأجنبي، كما يعزز قدرة القطاع المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.

وتتابع الأسواق الاحتياطي النقدي باعتباره أحد المؤشرات المهمة على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير احتياجات الاستيراد، إلى جانب دعم الثقة في قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب على العملات الأجنبية.

تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 47.3 مليار دولار

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، خاصة بعدما سجلت نموًا قويًا خلال السنة المالية 2025/2026.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية المذكورة، مقابل نحو 36.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وبلغت نسبة الزيادة نحو 29.6%، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية الرسمية.

وتساهم هذه التحويلات في زيادة المعروض من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، خصوصًا مع دخولها عبر القنوات الرسمية، بالتزامن مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية.