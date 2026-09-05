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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 | بيع وشراء

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، ليسجل مستويات متباينة بين البنوك وفقًا لأسعار الشراء والبيع المعلنة.

ويرصد «صدى البلد » في السطور التالية أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، مع توضيح أعلى وأقل سعر للعملة الأمريكية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

سجل أقل سعر للدولار بين البنوك نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

وجاء ثاني أقل سعر عند مستوى 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والكويت الوطني.

سعر الدولار في معظم البنوك

استقر سعر الدولار عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها:

أبوظبي الأول، والتجاري الدولي CIB، والبركة، وأبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول.

وسجل الدولار نحو 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي، والعربي الإفريقي الدولي، وبنك فيصل الإسلامي.

بينما بلغ سعر الدولار 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع في عدد من البنوك، منها المصرف المتحد، والتنمية الصناعية، والتعمير والإسكان، والمصري الخليجي، وبنك مصر، والأهلي الكويتي.

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري نحو 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وجاء ثاني أعلى سعر عند 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع في بنك سايب.

كما سجل الدولار في بنك نكست نحو 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

تحركات الدولار اليوم

وتعكس أسعار اليوم استمرار حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار داخل القطاع المصرفي، مع وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، بينما يظل سعر العملة الأمريكية مرتبطًا بحركة السوق المصرفية والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

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