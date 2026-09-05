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وظائف في محطة الضبعة النووية برواتب تصل لـ40 ألف جنيه.. التخصصات والشروط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وظائف في محطة الضبعة النووية برواتب تصل لـ40 ألف جنيه.. التخصصات والشروط

ديوان عام محافظة قنا
ديوان عام محافظة قنا
يوسف رجب

أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا، توفير فرص عمل لدى شركة روسية تعمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في إطار حرص وزارة العمل ومديرية العمل على توفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة، بالتنسيق مع الجهات والشركات العاملة بالمشروعات القومية.

وأوضح محمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، بأن فرص العمل المتاحة تشمل عددًا من التخصصات، من بينها: لحامين، فورمجية خرسانة، نقاشين، ومبيضين محارة، حدادين مسلح، فنيين تركيبات، وعمال مساعدين، مشيرًا إلى أن التقديم وإجراء الاختبارات للراغبين في الالتحاق بالوظائف سيكونان يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 سبتمبر 2026، وذلك بمقر مركز التدريب المهني بكلاحين قفط، أمام إدارة مرور قفط التابعة لوزارة العمل بمركز قفط بمحافظة قنا.

وأشار مدير مديرية العمل بقنا، إلى أن مزايا العمل تتضمن مرتبات تبدأ من 14,250 جنيهًا وتصل إلى 40 ألف جنيه، وتأمينًا شاملًا، وتوفير سكن مكيف، ووسائل انتقال من وإلى موقع العمل، بالإضافة إلى توفير وجبات يومية، إلى جانب نظام عمل 24 يوم عمل و6 أيام راحة.

وأضاف علي، بأن الراغبين في التقدم عليهم إحضار المستندات المتاحة لدى المتقدم، ونموذج 111 تأمين شامل، وصورة شخصية، وذلك خلال مواعيد الاختبارات المحددة، لافتًا إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود وزارة العمل ومديرية العمل بقنا بالتنسيق مع الشركات العاملة بالمشروعات القومية، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام شباب المحافظة.

من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة الاهتمام بمجال تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير البرامج التدريبية التأهيلية، بما يضمن تمكين الشباب وصقل مهاراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة.

قنا محطة الضبعة مديرية العمل المشروعات القومية مركز التدريب المهني فرص عمل أخبار قنا

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