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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

شروط ميسرة ومزايا مالية.. النقل تعلن عن وظائف لسائقي وسائقات تاكسي العاصمة

تاكسي العاصمة
تاكسي العاصمة
قسم الخدمي

​في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم منظومة النقل الذكي بالمحافظات والمدن الجديدة، أعلنت وزارة النقل ممثلة في شركة "أكتا للنقل الجماعي" (ACTA)، عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف سائقين وسائقات للعمل على سيارات "تاكسي العاصمة" التابعة للشركة.

​ويأتي هذا الإعلان ضمن خطط التوسع في تشغيل وسائل مواصلات متطورة تعكس المظهر الحضاري للجمهورية الجديدة، وتوفر فرص عمل مستقرة ومجزية للشباب والجنسين وفق ضوابط تضمن أعلى معايير الأمان والكفاءة.

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​المزايا والحوافز المقدمة للعاملين:

و​حرصاً من الشركة على توفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة، تضمن الإعلان حزمة متكاملة من المزايا تشمل:

  • ​رواتب وحوافز مجزية تناسب طبيعة العمل.
  • ​صرف أرباح سنوية للعاملين.
  • ​تحمل الشركة لكافة الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
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  • ​توفير تأمين طبي شامل.
  • ​توفير زي رسمي خاص بالعمل.
  • ​توفير أماكن إقامة مخصصة للمغتربين (للرجال).

​شروط التقديم للوظيفة:

و​حددت الشركة عددًا من الشروط الواجب توفرها في المتقدمين لضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب، وتتمثل في:

  • ​أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة مهنية وخاصة.
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  • ​أن تكون رخصة القيادة سارية لمدة عام على الأقل.
  • ​اجتياز اختبارات القيادة الآمنة المعتمدة لدى الشركة.

​طرق التواصل والتقديم:

​خصصت شركة "أكتا" أرقام للتواصل والاستفسار عن تفاصيل التقديم ومواعيد المقابلات عبر الاتصال أو تطبيق "واتساب" من خلال الأرقام التالية:

​01004444877

​01030494933

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ملتقى توظيف لشغل وظيفة “سائق قطار”

وكانت ​أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق عن تنظيم ملتقى توظيفي موسع يهدف إلى استقطاب كوادر شبابية جديدة لشغل وظيفة "سائق قطار"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل ودعم قطاع النقل الجماعي في مصر.

​تفاصيل الملتقى ومواعيده:

موعد الانطلاق: يُعقد الملتقى على مدار يومي الأربعاء والخميس.

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مكان انعقاد الملتقى: بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة الكوربة في مصر الجديدة.

​المؤهلات والشروط المطلوبة:

  • ​الحصول على مؤهل عالٍ مناسب (ويفضل بكالوريوس نظم معلومات أو هندسة) أو دبلوم فني متقدم.
  • ​الإلمام الجيد بالمصطلحات الفنية الخاصة بقطاع النقل والمواصلات.
  • ​الإلمام التام بقواعد وإجراءات السلامة العامة.
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​طريقة التقديم:

و​يتم إتاحة التقديم إلكترونياً من خلال الرابط المخصص للاختيار الأولي.

و​يتم إرسال إيميل رسمى للمقبولين والمرشحين للمقابلات الشفهية لتحديد موعد الحضور للمقابلة الشخصية بالمقر.

وللراغبين في الانضمام لفريق العمل ممن تتوافر لديهم المؤهلات المطلوبة التقديم إلكترونياً من خلال الرابط التالي: https://forms.cloud.microsoft/e/BXQUbg0L9E?origin=lprLink

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 وذلك بمقر الشركة الواقع في 10 شارع بغداد - الكوربة - مصر الجديدة.

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