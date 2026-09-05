فيديوجراف توعوي حول خطوات التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار حرصها على تقديم التوعية والإرشاد للطلاب خلال مراحل التنسيق الإلكتروني، فيديوجرافًا توعويًا يوضح خطوات تسجيل الرغبات والقواعد والإرشادات التي ينبغي على الطلاب مراعاتها خلال مختلف مراحل التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويستعرض الفيديوجراف رحلة الطالب في التنسيق الإلكتروني، بدءًا من إعلان الحد الأدنى للمرحلة وموعد تسجيل الرغبات، مرورًا بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة وتسجيل وترتيب الرغبات، مع توضيح طرق تسجيل الرغبات وقواعد التوزيع الجغرافي، وصولًا إلى مراجعة الرغبات وحفظها والاحتفاظ برقم الإيصال وقائمة الرغبات.

كما يوضح الفيديوجراف الإجراءات التي يتبعها الطالب بعد إعلان نتيجة الترشيح، ومن بينها الاستعلام عن الكلية أو المعهد المُرشح إليه من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح تمهيدًا لاستكمال إجراءات الالتحاق بالكلية أو المعهد.

ويؤكد الفيديوجراف أن التنسيق الإلكتروني لا يعتمد على سرعة تسجيل الرغبات، وإنما على حسن ترتيبها والالتزام بقواعد التنسيق ومراجعة الاختيارات بدقة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المعلومات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنصاتها الرسمية.

وتدعو الوزارة الطلاب إلى مشاهدة الفيديوجراف والاستفادة من الإرشادات الواردة به، ومتابعة المنصات الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة بشأن مراحل التنسيق وقواعد وإجراءات القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg