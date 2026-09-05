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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شرط جديد لتركيب عدادات الكهرباء الكودية

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بسرعة تنفيذ طلبات تركيب عدادات الكهرباء الكودية المقدمة عبر المنصة الإلكترونية، مع التشديد على الالتزام بعدد من الإجراءات المنظمة لتركيب العدادات.

وأكدت الوزارة ضرورة تكثيف أعمال تركيب العدادات الكودية للطلبات المقدمة على المنصة والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن، مع التنبيه على الطلبات الجديدة التي سيتم تقديمها لاحقًا بضرورة تقديم موافقة الهيئة الهندسية على تركيب العداد الكودي ضمن المستندات المطلوبة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة وزارة الكهرباء للتعامل مع طلبات تركيب العدادات الكودية، وضبط منظومة استهلاك الكهرباء، والحد من المخالفات وسرقات التيار الكهربائي.

تكثيف أعمال الضبطية القضائية

كما وجهت الوزارة شركات التوزيع بتكثيف أعمال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء لمواجهة سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة المحاضر المحررة وغير المحصلة، والتي تبلغ نحو 12 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025-2026.

كما شملت التكليفات استكمال خطة مجابهة أحمال صيف 2026، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحديد النقاط الساخنة التي تم رصدها خلال الصيف والمناطق المتوقع زيادة الأحمال بها، لإدراجها ضمن خطة الاستعداد والجاهزية لصيف 2027.

ووجهت الوزارة كذلك بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع تركيب 370 ألف عداد ذكي على الجهد المتوسط بشركات توزيع الكهرباء، مع موافاتها بتقارير دورية بما تم تنفيذه.

وشددت الوزارة على أهمية سرعة تنفيذ التكليفات، وموافاتها بتقارير دورية حول معدلات الإنجاز، تمهيدًا لعرض الموقف على وزير الكهرباء ورئاسة الجمهورية.

 وكانت التوجيهات قد شددت  على الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، وذلك بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين

وزارة الكهرباء عدادات الكهرباء الكودية سرقات التيار الكهرباء

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