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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خبطهم وهرب.. القبض على سائق تريلا صدم 5 سيارات في أكتوبر

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن هروب سائق سيارة نقل "تريلا" عقب اصطدامه بعدد من السيارات أعلى طريق 26 يوليو بأكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات بأحد الطرق بدائرة القسم ، نتيجة سير سيارة نقل بسرعة عالية واختلال عجلة القيادة بيد قائدها ولم يتمكن من التوقف مما أدى إلى إنقلابها وصعودها بالجزيرة الوسطى للطريق وإصطدمه بعدد (5) سيارات وحدوث تلفيات بها وإصابة أحد قائديها "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم " ، ولاذ قائد السيارة النقل بالفرار عقب ذلك تاركاً سيارته ، وبسؤال قائدى المركبات الأخرى إتهموا قائد السيارة النقل بالتسبب فى الحادث .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار اليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

 تم التحفظ على السيارة النقل .. وإتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى تريلا

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