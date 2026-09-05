ضبط 112 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتمكنت الحملات، خلال 24 ساعة من ضبط (112408) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

كما شملت الحملات فحص عدد (1023) سائق تبين إيجابية عدد (25) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصلت الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنتن خلال 24 ساعة من ضبط (432) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد (141) سائق تبين إيجابية (3) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد 5 محكوم عليهم بإجمالى (9) أحكام كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.