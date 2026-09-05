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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال ينفذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عددا من المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونفذت مداهمات اعتقلت خلالها عددا من المواطنين الفلسطينيين.


وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري جنوبي مدينة رام الله، كما اقتحمت عددا من الأحياء السكنية في مدينة البيرة.
وفي شمال القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب، وجابت شارع المطار ومنطقة المعهد، كما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت عند مدخل مخيم قلنديا المجاور أثناء مرورها.
واقتحمت قوات الاحتلال كذلك بلدتي النزلة الشرقية وقفين شمالي طولكرم، حيث جابت آليات عسكرية ودوريات راجلة الشوارع والأحياء السكنية، بالتزامن مع عمليات تفتيش وتمشيط.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين عند المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله، واحتجزت مركبات عند مدخل القرية، ما تسبب في أزمة مرورية وأعاق وصول المواطنين إلى أماكن عملهم، حيث يعد المدخل الغربي حاليا المنفذ الوحيد للقرية، بعد إغلاق الاحتلال مدخلها الشرقي منذ السابع من أكتوبر 2023.
وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، بينهم امرأة، خلال اقتحامها مدينة جنين ومناطق في المحافظة، وذلك بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية ومداهمة وتفتيش عدد من منازل المواطنين.
وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا أثناء مروره عبر حاجز عسكري شرقي المحافظة.
وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

الأحياء السكنية الاحتلال رام الله مدينة البيرة القدس المحتلة

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