قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول ظهور للفنان بهاء سلطان من داخل مستشفى العلمين | شاهد
611 مساهمة تهديفية.. محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة
مدرب محمد صلاح الجديد.. 4 مرشحين لخلافة فاتح تيكي في طرابزون سبور
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل طرح 15 ألف شقة للإيجار في المدن الجديدة
مصدر بالزمالك: لن ننظر في أي عرض لبيزيرا قبل عودته لمصر
أسعار الحج السياحي 2026.. 6 برامج جديدة لكل المستويات .. وتطبيق «رفيق» لمتابعة رحلة الحاج
هولندا تنقل مليارات الدولارات من الذهب إلى لندن.. ما القصة؟
15 ألف وحدة و10 آلاف جنيه تأمين.. تفاصيل جديدة عن شقق الإيجار
مصطفى كامل يكشف تطورات حالة بهاء سلطان الصحية بعد تهشم سيارته
الولايات المتحدة تسقط 300 طائرة مسيرة لعصابات المخدرات المكسيكية
الكاميرا صورته.. القبض على لص حاول سرقة مقبض باب شقة بالإسكندرية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال والصين إلى 1375 قتيلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرق التدخل السريع بوزارة التضامن تتعامل مع 56 بلاغا خلال 3 أيام

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

واصلت فرق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى جهودها الميدانية على مدار الساعة للوصول إلى الحالات الإنسانية والأطفال والكبار بلا مأوى، حيث تعاملت مع 56 بلاغا خلال ثلاثة أيام منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وكانت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية في مقدمة المحافظات من حيث البلاغات.

وتبدأ جهود الفرق بالوصول إلى الحالة وإجراء دراسة لها والاستماع إلى ظروفها واحتياجاتها، ثم تحديد التدخل الأنسب، بما يضمن توفير الحماية والرعاية ويحافظ على كرامة الإنسان، وأبرز الحالات كالاتى :- 

تعامل الفريق المركزي في القاهرة مع بلاغ وارد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بشأن مواطن يبلغ من العمر 48 عامًا ومن ذوي الإعاقة البصرية، عُثر عليه بلا مأوى أمام الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، وبعد إجراء دراسة حالة والاستماع إليه، تبين أنه سبق إيداعه بإحدى دور الرعاية ولم يتأقلم بها، فأبدى رغبته في الانتقال إلى دار أخرى، واستجاب الفريق لرغبته وتم نقله وإيداعه بإحدى دور رعاية كبار بلا مأوى بمحافظة السويس.

وفي الإسكندرية، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات و5 أشهر، تعرضت للخطر داخل محيط الأسرة، عقب تداول صور لها تظهر إصابات بوجهها. 

وأجرى الفريق دراسة حالة لها، وبالتنسيق مع خط نجدة الطفل ونيابة الدخيلة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وإيداعها بإحدى دور الرعاية لحين بحث حالتها والتأكد من توافر بيئة أسرية آمنة لها.

وفي الغربية، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع أرملة تبلغ من العمر 33 عامًا كانت تفترش الأرض بميدان السيد البدوي بطنطا برفقة أطفالها الأربعة، من بينهم طفلة من ذوي الإعاقة السمعية. 

وأجرى الفريق دراسة حالة للأسرة، ونسق مع إحدى الجمعيات لتوفير مسكن وفرصة عمل للسيدة، إلا أنها فضلت الحصول على المساعدات العينية، فاحترم الفريق رغبتها مع استمرار متابعة الأسرة.

وفي بورسعيد، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع مواطن يبلغ من العمر 57 عامًا ظل يفترش الشارع ويتنقل بين الأماكن العامة لنحو 3 سنوات، وبعد إجراء دراسة حالة والاستماع إلى ظروفه، تم استقباله بإحدى دور الرعاية المخصصة للرجال بلا مأوى، لتوفير الإقامة الآمنة والرعاية الاجتماعية والصحية له.

وفي البحيرة، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع مواطن يبلغ من العمر 61 عامًا ومن ذوي الإعاقة الحركية، عُثر عليه يفترش الشارع بجوار مستشفى أبو المطامير العام، وبعد إجراء دراسة حالة، رفض الإقامة بدار للرعاية، فاحترم الفريق رغبته ونسق مع إحدى الجمعيات لتوفير غرفة مناسبة له وتجهيزها، إلى جانب تقديم المساعدات المالية والعينية.

وفي أسيوط، تعامل فريق التدخل السريع المحلي مع مواطن في الثلاثينيات من العمر بلا أوراق ثبوتية ويعاني من كسور بالقدم، وأجرى الفريق دراسة حالة له، وتم نقله إلى المستشفى وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مع البحث عن ذويه، دون التوصل إليهم حتى الآن، واستمرار متابعة حالته.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن دور فرق التدخل السريع لا يقتصر على الاستجابة للبلاغات، وإنما يمتد إلى دراسة كل حالة وفهم ظروفها واختيار التدخل المناسب لها، سواء من خلال دور الرعاية أو الرعاية الطبية أو المساعدات أو التنسيق مع الجمعيات الأهلية، مع احترام رغبات الحالات ومتابعتها.

وتدعو الوزارة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالة إنسانية أو أطفال أو كبار بلا مأوى عبر الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.

التدخل السريع التضامن الاجتماعى مدار الساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

الأهلي

أحمد حسن يكشف رد وائل جمعة على واقعة محمد معروف.. تفاصيل جديدة

عمرو أديب

عقد جديد.. تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة عقارات المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

سوق العمل الأمريكي

سوق العمل الأمريكي يضيف 162 ألف وظيفة خلال أغسطس وسط تضخم مرتفع

وحدات سكنية

دعم يصل إلى 100 ألف.. تفاصيل جديدة في طرح 15 ألف وحدة للإيجار

بالصور

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد